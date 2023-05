La Junta dice que incorporará nuevos efectivos al Servicio de Menores “en las próximas semanas”

La Junta de Andalucía ha señalado que va a incorporar a nuevos efectivos en el Servicio de Protección de Menores, cuyo personal lleva meses denunciando el volumen de trabajo que son incapaces de gestionar por la falta de cobertura en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En declaraciones a este periódico, el Gobierno Andaluz ha recordado que durante el mes de abril “se incorporaron cuatro empleados públicos al servicio: dos psicólogos y dos trabajadores sociales”, que se unieron a los dos.

Concretamente, según han precisado fuentes del personal, en estos momentos hay una psicóloga y tres trabajadores sociales trabajando en los procedimiento de desamparo, los más urgentes para los menores, mientras que otro de los refuerzos que han entrado se dedica a Centros (gestionar el estado de los menores que están bajo la tutela de la administración en centros y pisos tutélanos).

No obstante, desde la Consejería aseguran que llegarán más refuerzos. “Tenemos el compromiso de implementar mejoras en el servicio a corto plazo y qué mejor manera que hacerlo incorporando empleados públicos al servicio. La situación que se vive allí viene de 2017”, han señalado.

Concretamente, según la RPT, debería haber cuatro equipos en este servicio (cada uno de ellos formado por un trabajador social y un psicólogo).

Respecto al número de expedientes que se acumulan en el servicio, las fuentes de la Junta consultadas no han querido hacer ninguna valoración, ni confirmar ni desmentir el número que da el personal -que dice que supera los 170 casos sin gestionar-. “Sean 170 o dos, la intención es resolverlos todos”, señalan.

Desde el personal aseguran que la cifra es la que han comentado, al tiempo que lamentan que, en este tiempo, ha habido menores que han cumplido la mayoría de edad y a los que no se ha podido ni atender, a pesar de que su situación requería una intervención.

