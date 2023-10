Juanma Moreno advierte que Córdoba capital tiene “escasamente agua para un año”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido que Córdoba capital tiene “escasamente agua para un año o menos de un año”. Ha realizado estas afirmaciones en un acto para inaugurar una obra hidráulica en Almería y ha solicitado a los ciudadanos de la región que hagan un “uso racional del agua” y que sean “muy sensibles” de que este es un “bien escaso”, ante la “situación crítica en todos los ámbitos y prácticamente en las ocho provincias de Andalucía” que se da a causa de la prolongada sequía.

Según sus cálculos, capitales como Sevilla, Málaga o Córdoba tiene “escasamente agua para un año o menos de un año” porque “hay una parte del agua que no se va a poder utilizar”, de modo que, si no llueve en las próximas semanas habrá ciudades enteras donde habría que racionalizar el agua“ hasta que se efectuaran obras de eficiencia. ”Mientras tanto, seamos sensibles, tengamos conciencia e intentemos en este caso ahorrar todo el agua que podamos“, ha recomendado.

En concreto, así se ha expresado Moreno durante la inauguración de la conexión del depósito de La Pipa con San Cristóbal en Almería, que permitirá abastecer con agua desalada a todos los vecinos de la ciudad. El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado que el Gobierno andaluz se prepara para ejecutar en 2024 su nuevo y “más importante” plan de obras hídricas, que “va a superar a las carreteras, al metro y a otras infraestructuras” con el fin de “amortiguar el golpe” que podría suponer la ausencia continuada de precipitaciones.

De este modo, ha incidido en que el “ingente esfuerzo” de preparar las infraestructuras para garantizar el abastecimiento “no puede recaer en una sola administración” ya que “el agua es un problema de todos” que, a su juicio, debe abordarse como “una cuestión de Estado” y, por tanto, “con prioridad y con colaboración con todas las administraciones”, según ha recalcado.

El presidente andaluz ha solicitado igualmente a todas las entidades públicas y privadas que “mejoren de una manera decidida” sus canalizaciones para evitar pérdidas de agua o consumos no rentables, dado que, según ha recordado, los embalses andaluces están “en torno al 20 por ciento” de su capacidad y “en algunos casos, muy por debajo del 20 por ciento, por debajo del diez”.

“Ya no cabe resignarnos, evidentemente no sirve de nada, y mucho menos la inacción”, ha valorado Moreno, quien ha trasladado su intención de “aprovechar bien” los fondos europeos a la hora de diseñar un “plan integral de mejoras y obras” que permita “aprovechar cada gota de agua” tras 37 años en los que, según ha observado, “se ejecutaba poco o muy poco, pese a los ciclos de sequía que padecemos”.

El máximo dirigente del Gobierno andaluz ha detallado que entre 2019 y 2022 se han “movilizado” unos 1.500 millones de euros en materia de inversión hídrica, con 423 millones adjudicados en obras solo en 2022; un “esfuerzo que no va a decaer” ya que en los próximos meses, según ha cifrado, se van a licitar otros proyectos hídricos “por valor de 300 millones” de euros.

Aún así, ha recalcado que Andalucía necesita la “colaboración leal y proactiva de todas y cada una de las administraciones” ante los “meses complicados” que se avecinan si no caen las “ansiadas lluvias”. “Hay sequía mucho más larga en otros rincones del mundo, debemos de estar preparados”, ha apostillado.

