La joyería, ante el desafío del precio del oro en máximos históricos

El precio del oro se está moviendo en máximas históricos desde este verano, sin dejar de subir en el último año y alcanzando un valor actual alrededor de 75.000 euros el kilo. Esta situación afecta de lleno a la joyería, un sector cuya principal producción en el país se encuentra en Córdoba, y que ve cómo una de sus materias primas clave no ha parado de subir su precio. ¿La consecuencia? Los joyeros están teniendo que repercutir esa subida en el precio final de sus joyas y confían en que no suponga una bajada de las ventas.

Si hace alrededor de un año el precio del oro se movía en el mercado internacional que marca su valor en los 60.000 euros el kilo, la escalada que ha experimentado desde entonces llegó a su máximo pico en julio y, desde entonces, se ha ido manteniendo en los 75.000 euros. “Esto nos afecta directamente porque es una de nuestra principales materias primas”, constata en conversación con este periódico la presidenta de la Asociación de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy de Córdoba, Milagrosa Gómez. “Y no hay más remedio que aplicarlo e imputarlo a la pieza que se hace”.

El sector joyero ha visto cómo la subida del oro ha marcado los últimos meses, en un mercado internacional donde el metal precioso se convierte en “un valor refugio” ante acontecimientos de calado sociopolíticos. Pero el aumento del precio viene dado también, apunta Gómez, por la compra masiva de oro que vienen realizando países como China y sus consecuencias en el valor por la ley de la oferta y la demanda.

Producción y pedidos

De momento, la producción de joyería no se está viendo afectada, indica la presidenta de la asociación que representa al sector. “Nuestra producción es una industria” y en este ejercicio se ha mantenido el ritmo de ventas a mayoristas en las ferias en las que se ha estado presente. “Cuando hay una gran subida del precio del oro, es posible que el comprador espere un poco a la estabilización que suele ocurrir”, pero las compras de profesionales mayoristas se ven marcadas por las campañas de venta “y tienen que hacer acopio de material”.

“La producción no debe aminorarse en cuanto la venta no se pare”, argumenta y, asegura, “de momento no está parada”. “Nuestros fabricantes han estado en Italia, después en Madrid, ahora en Hong Kong (en ferias de muestras y ventas del sector) y las ventas se han mantenido con normalidad”.

Testimonios de joyeros consultados por este periódico sí señalan que, a nivel particular, han experimentado cierto freno del ritmo de los pedidos de su producción por el alza del precio del oro pero, confían que, ante la próxima campaña de Navidad, el mercado lo asimile y siga funcionando con normalidad, sin que los precios finales echen atrás al cliente en las ventas.

Reciclaje de oro de piezas anteriores

Unas ventas a un precio más elevado de las piezas de joyería a las que se les aplica la subida del precio del oro. Un material que también se recicla de piezas obsoletas no vendidas en momentos donde comprar el oro sale más caro. Ahí, explica Milagrosa Gómez, entran en juegos los laboratorios especializados en el reciclaje. “Hay joyeros que, con el precio del oro tan alto, lo reciclan de piezas más obsoletas, que se han quedado sin vender. Y ese material se vuelve a preparar para piezas con mayor actualidad”.

Lo que tienen claro desde la asociación de joyeros es que el valor del oro y el de una joya no se pierde, convirtiéndose en ese “valor refugio”. “A nivel del consumidor, tenemos que darnos cuenta de que cuando compramos una pieza de joyería estamos haciendo una inversión que no pierde su valor”. “Una pieza de joyería es una adquisición de valor siempre”, defiende.

Y recuerda que “el valor del oro se rige por precios internacionales, en todos los países el precio es el mismo”. Y, como consecuencia, el sector joyero de cualquier parte del mundo se está viendo afectado por la subida del oro. Y los precios de las joyas, también.