El IAM pone el foco en la educación y las nuevas generaciones para alcanzar la igualdad real

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha presentado este viernes la campaña institucional de la Junta de Andalucía 'Lo mejor está por crecer' con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora este próximo 8 de marzo, reivindicando "el poder transformador de la educación en el progreso y la construcción de una Andalucía más igualitaria, poniendo el foco en las nuevas generaciones que, gracias a una educación en igualdad, serán las que van a conseguir las grandes transformaciones necesarias para alcanzar nuestra meta: la igualdad real y efectiva".

Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, la campaña está protagoniza por una niña que juega y crece sin estereotipos, sin prejuicios, sin discriminaciones, consiguiendo con sus alas cada una de las metas y retos. Además, se hace referencia a feministas, históricas y actuales, que abrieron camino y continúan hoy en día.

De esta manera, en las alas de la niña aparecen los nombres de mujeres que han destacado en su lucha por los derechos de igualdad: Carmen Olmedo, María Zambrano, Clara Campoamor, Chimamanda Ngozi, Simone de Beauvoir, Concepción Arenal o Malala Yousafzai.

Asimismo, en la imagen que ilustra la campaña se utiliza una metáfora en la que se relaciona el metro que hay en todos los hogares para medir el crecimiento de niñas y niños, uniéndolo a los distintos retos que todavía hay que afronta: reconocimiento de la diversidad, alcanzar la igualdad salarial, romper todos los techos de cristal, superar los suelos pegajosos que nos lastran, seguir garantizando derechos, que la corresponsabilidad y la conciliación sean una realidad e indudablemente erradicar todas las violencias machistas.

La campaña está compuesta por un vídeo, una cuña de audio y distintos medios de expresión gráfica para redes sociales y otros soportes como la cartelería, las enaras y las chapas, que serán distribuidas a los Centros Provinciales de la Mujer.

La asesora de programa ha subrayado que "nuestro mensaje para este 8M es que la educación en igualdad, la coeducación, es una herramienta clave y fundamental. Eduquemos en igualdad para que nuestras niñas y nuestros niños puedan llegar donde quieran, para que nuestras niñas no sean limitadas por barreras sociales, que no sean frenadas por brechas de género y que no sufran ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujeres".

Arroyo también ha referido que este 8M será diferente debido a la situación sanitaria generada por el covid-19 pero ha advertido que "ello no será excusa para que refirmamos con firmeza nuestro compromiso y activismo permanente".

Igualmente, la responsable del IAM ha concluido su intervención reconociendo "el compromiso de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, del Instituto Andaluz de la Mujer y del Gobierno andaluz con la igualdad y la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y lo demostramos con hechos, no con palabras".

"Por eso el presupuesto de 2021 del IAM supera por segundo año consecutivo los 44 millones de euros. En plena crisis sanitaria, social y económica, nuestra apuesta se redobla y se mantiene firme y clara. Un presupuesto para mantener y mejorar nuestros pilares básicos: la atención a las víctimas de violencia de género, el fomento de la igualdad, la coeducación y el empleo", ha apostillado. El vídeo de la campaña se puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=ltMRfQAS3og.