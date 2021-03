Los hoteles de Córdoba prevén estar "vacíos" en Semana Santa y con una ocupación por debajo del 5%

Los hoteles de Córdoba barajan para esta Semana Santa condicionada por la evolución de la pandemia del covid-19 unas previsiones de estar "vacíos", con una ocupación que pronostican que estará por debajo del 5%, aunque puede haber días que se llegue hasta el 10%, lamentando la situación de "supervivencia" en la que se encuentran.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, asegura que "para Semana Santa no hay reservas" y están "por debajo del 5% de ocupación", aunque pronostica que "con mucha suerte se llegará al 8% o 10% en algunos casos".

"Llevamos 13 meses sin trabajar, sin ayudas y sin nada", reprocha el representante de los propietarios de hoteles, un sector que se siente "totalmente abandonado por la administración", por lo que "no se puede hablar de Semana Santa cuando llevamos 13 meses cerrados por la pandemia", subraya.

En este sentido, ante la previsión de que "los hoteles van a estar vacíos", argumenta que "el turismo corporativo que se desplaza ahora por motivo de trabajo no va a viajar porque es una semana de vacaciones". Por tanto, insiste en que "si no hay turismo, ni siquiera el corporativo, y se mantiene el cierre perimetral, los hoteles van a estar vacíos hasta el 9 de abril", pendientes de las medidas que se tomen para entonces, puntualizando que las previsiones sanitarias "no son muy buenas".

Además, indica que "muchos de los hoteles en zonas rurales están cerrados", a la vez que valora que las casas rurales apunten a "una buena ocupación", pero considera que "sea la ocupación que sea, buena o mala, son dos días tras un cierre de 13 meses", de manera que, a su juicio, "esto no es significativo", a lo que añade que "cuando pase la Semana Santa se volverá al cierre".

Entre la capital y la provincia en estos momentos hay abiertos un 40% de los establecimientos hoteleros, según señala Serrano, al tiempo que asevera que "de Navidad hasta la actualidad han cerrado algunos hoteles", precisando que abrieron en dicha época y cerraron tras concluir las referidas fechas, algo que también hicieron en los meses de verano.

Pendientes de "la cuarta ola"

Asimismo, el presidente de Aehcor advierte de que "hay hoteles que llevan 14 meses cerrados", lamentando que "la situación es mala", pendientes de "la cuarta ola del covid a la vuelta de la esquina" y con ello condicionar lo que pueda pasar de cara al mes de mayo, cuando era la temporada alta y se celebraban distintos eventos en la capital y provincia, como sí se prevé hacer con el Festival de los Patios.

En definitiva, Félix Serrano expone que "lo único que se sabe a día de hoy es que seguimos sin poder abrir, sin ayudas y con una situación precaria, de supervivencia", recordando que recientemente han convocado acciones de protesta ante el momento que atraviesan.