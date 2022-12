El 'Gordo' solo ha caído en Córdoba 12 veces: ¿regresará este año?

Sevilla y Cádiz son las ciudades andaluzas que más veces han sido favorecidas por el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, ya que en ellas han recaído el 'Gordo' en 17 y 12 ocasiones, respectivamente, en toda la historia del sorteo, según datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press. Tras estas capitales se sitúa Málaga, diez veces agraciada con el mayor premio de la Lotería de Navidad.

En este marco, Málaga acumula en su provincia 26 'Gordos' en 14 poblaciones, destacando Málaga con diez y Álora, Marbella y Ronda con dos cada una; Sevilla tiene 23 en siete municipios, 17 en la capital; Cádiz, 22 en nueve localidades, con 12 en la capital y tres en Algeciras; Granada, 16 en ocho lugares, con nueve en la capital y dos en Almuñécar, y Córdoba, con 12 'Gordos' en nueve localidades, con cuatro en la capital.

En Jaén ha caído diez veces en nueve localidades, ninguna en la capital y dos veces en Linares; Almería ha sido agraciada siete veces en cinco localidades, con dos veces en Almería y otras dos en El Ejido, mientras que Huelva tiene seis 'Gordos' en cinco municipios, uno en la capital y dos en Ayamonte. El año pasado, este municipio onubense fue el único agraciado con este premio en Andalucía.

La última vez que el Gordo dejó un premio en Córdoba fue, precisamente, en 2020. Pero solo fue un décimo. El estanco de El Rescatado fue el que vendió este primer premio. En la administración hubo mucha celebración de los loteros, pero ni rastro del afortunado. El Gordo ha caído en la ciudad de Córdoba capital cuatro veces, en 1963, en 1978, en 2018 y en 2020. En la provincia ha estado mucho más repartido.

Así, en Fuente Carreteros se vendió en el año 2018. El Gordo cayó en Hinojosa del Duque en 1986, en La Carlota en 2018, en Lucena en 2002, en Nueva Carteya en 2012, en Pozoblanco en 1961, en Priego de Córdoba en 2012 y en Puente Genil en 2018.

Andalucía con 485.638.400 euros es la segunda comunidad autónoma que más dinero jugará en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2022 que se celebra este jueves, una cifra que ha subido en más de 37 millones de euros respecto al año pasado, fijada en 448,4 millones.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, se ha consignado en la comunidad autónoma un total de 2.428.192 billetes, lo que representa que cada andaluz jugará una media de 57,32 euros.

Por provincias, Sevilla se sitúa a la cabeza en cuanto a la cantidad consignada para este sorteo, con 101.056.000 euros, lo que supone 505.280 billetes, seguida de cerca por Málaga con 97.754.800 euros y 488.774 billetes.

Les siguen por orden Granada con más de 67,6 millones de euros y 338.241 billetes, Cádiz con 56,6 millones y 283.444 billetes, Almería con 50,5 millones y 252.741 billetes, Córdoba con 47,7 millones y 238.519 décimos, Jaén con 44,6 millones y 223.309 billetes, y en último lugar, Huelva con 19,5 millones de euros y 97.884 billetes consignados.

Las comunidades autónomas con mayor consignación son Madrid con 537,3 millones de euros; Andalucía con 485,6; Cataluña con 424,9 millones, y en cuarto lugar, la Comunidad Valenciana con 392,7 millones. Le siguen Castilla y León con 261,2 millones de euros y Galicia con 191,8 millones.

Las de menor consignación son Navarra con 38,1 millones de euros, La Rioja con 32,7 millones, Melilla con 1,4 millones y Ceuta con 1,3 millones.

A pesar de que las provincias de Sevilla y Málaga son las que más dinero juegan en la Lotería de Navidad en Andalucía, por habitante son los granadinos los que compran más décimos, con una media de 73,42 euros por persona.

A continuación están los jiennenses con 61,41 euros por habitante, almerienses con 69,07 euros, cordobeses con 61,41 euros, malagueños con 57,65 euros, sevillanos con 51,88 euros, gaditanos con 45,50 euros y onubenses con 37,23 euros por habitante.

De hecho, los onubenses son los cuartos que menos gastan en el sorteo de todo el país, sólo superado por Ceuta, Melilla y Las Palmas.

En cifras nacionales y por comunidades, Castilla y León está a la cabeza con una consignación de 109,62 euros por habitante, seguida de La Rioja con 102,54 euros por habitante, Asturias con 100,95 euros y Aragón con 94,20 euros.

De su lado, las de menor consignación por habitante son Ceuta, con 16,03 euros, Melilla con 16,28 euros, Baleares con 39,63 euros, Canarias con 43,70 euros, Cataluña con 54,74 euros y Andalucía con 57,32 euros.

