El Gobierno encarga las obras para reparar el firme de la Autovía de Málaga

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado, por un importe de 6,20 millones de euros, el contrato de obras de rehabilitación del firme de la Autovía de Málaga, A-45, en los tramos comprendidos entre los kilómetros 36 al 44,7 y del 54,4 al 70,6. El primero de estos tramos se corresponde con la variante de Aguilar de la Frontera, y el segundo discurre entre las localidades de Lucena y Benamejí, en la provincia de Córdoba.

La solución proyectada varía en función del nivel de envejecimiento del firme. En las zonas menos deterioradas se realiza una rehabilitación superficial, mediante el extendido de una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente. En las zonas más dañadas por el paso del tiempo, se realiza una rehabilitación estructural, que combina el fresado y retirada de la capa de rodadura existente y la reposición y recrecido con dos capas de mezcla bituminosa en caliente, una intermedia y una de rodadura. Los tratamientos se han previsto para todo el ancho de calzada, carriles, arcenes y carriles de cambio de velocidad.

La sección transversal de la carretera es de doble calzada con dos carriles de 3,50 metros por sentido, arcén exterior de 2,50 metros y arcén interior de 1,00 metros. El objeto de esta actuación es asegurar la integridad y durabilidad del pavimento existente. Además, de cara al usuario, se conseguirá un incremento de la seguridad vial y de la comodidad en la conducción.

Este contrato se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que se han invertido 30 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Córdoba.

