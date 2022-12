El Gobierno declara de servicio público el tren del Valle del Guadalquivir

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 que acaba de sacar adelante el Gobierno central incluyen la aprobación de la declaración de servicio público para el tren que une el Valle del Guadalquivir en la provincia de Córdoba. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 24 de diciembre la ley de los nuevos presupuestos y, en ella, se da luz verde a la declaración de Obligación de Servicio Público para el tren que une las localidades cordobesas de Palma del Río y Villa del Río.

En su disposición -consultada por Cordópolis-, el Gobierno incluye el tren del Valle del Guadalquivir como uno de los “servicios ferroviarios de proximidad y autorización para la implantación de experiencias piloto”. Se entiende por servicios ferroviarios de proximidad aquellos con frecuencias intermedias entre los servicios de cercanías y los servicios de media distancia, cuya funcionalidad es dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana, en las zonas en las que ésta exista.

Entre estos servicios se encuentra la línea de tren entre Palma del Río y Villa del Río que, durante un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley de presupuestos, queda “sometida a obligaciones de servicio público como servicio ferroviario de proximidad”. Esta terminología obliga al Ejecutivo a afrontar el déficit de explotación comercial que tiene una línea de ferrocarril para Renfe pero que es declarada de interés público.

Antes del final de junio de 2023, se recogerá oficialmente el régimen de prestación de los servicios “durante un plazo de tres años como experiencia piloto. Este plazo será ampliable a toda la vigencia del contrato si se cumplen unos niveles de utilización” del servicio.

Asimismo, en el plazo máximo de 30 días -a finales de enero-, se establecerán por resolución de la Secretaría General de Transportes y Movilidad las condiciones de frecuencia, horarios y tarifas a utilizar en las que se prestará el servicio de la línea del Valle del Guadalquivir. Y, otros 30 días después -finales de febrero-, podría empezar a prestarse estos servicios ferroviarios , si bien se establece que “si por razones técnicas o de recursos humanos, no fuera posible iniciar los servicios en el plazo establecido, comenzarán a prestarse en el plazo más breve posible”.

Actualmente existe una línea de ferrocarril que une todo el Valle del Guadalquivir, desde Palma del Río hasta Villa del Río, con parada en Córdoba capital. Pero se usa poco por una razón: las estaciones no están cerca de las poblaciones. Para llegar hay que coger el coche.

El proyecto piloto consiste en dotar a los ayuntamientos de recursos financieros suficientes como para disponer de una línea de autobús que se coordine en sus horarios con la llegada del tren. Además, se reformarán estaciones actuales que están en desuso, como es el caso de Montoro o Almodóvar del Río.

El objetivo final pasa por lograr una intermodalidad de verdad en el Valle del Guadalquivir y conseguir descarbonizar el transporte, especialmente en los movimientos entre Córdoba capital y los grandes municipios del Valle del Guadalquivir.

