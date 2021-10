Flora ya tiene a sus dos patios ganadores

Flora ya tiene a sus dos patios (o mejor, a sus dos artistas) ganadores de este festival de arte floral contemporáneo del año 2021. En la tarde de este viernes, el mismo día de la inauguración oficial, el jurado ha decidido hacer público su veredicto.

Así, el primer premio ha sido para Hora de avanzar, del colectivo Tableau (Dinamarca), instalado en el Patio Barroco del Palacio de la Merced. El premio tiene una gratificación de 25.000 euros.

En cambio, el segundo premio ha sido para Tom de Houwer, por su obra Fuerza interior instalada en el Patio de las Columnas del Palacio de Viana. En esta ocasión, el premio es de 10.000 euros.

Aún queda un último premio por entregar, el del público. Para este galardón los visitantes podrán votar una vez que hayan visitado las diferentes instalaciones.

