Feijóo, ante el 19J: “Queda lo determinante: aún no hemos metido ningún gol”

El intenso fin de semana electoral en Córdoba ha comenzado este sábado en el Palacio de Congresos, que ha recibido el primero de los tres actos que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto realizar durante la jornada del sábado en diferentes puntos del territorio andaluz para apoyar la candidatura de Juanma Moreno de cara a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pero en Córdoba, curiosamente, lo ha hecho sin su compañía, aunque rodeado del PP cordobés, con el candidato número uno por la provincia y consejero de Salud, Jesús Aguirre, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y José María Bellido, alcalde de la ciudad califal. Y con una entrada acompañada de gaiteros que han dado la bienvenida al presidente del PP.

Feijóo, ante las elecciones del 19J, ha pedido “encarecidamente” el voto de socialistas “a los que Sánchez no representa” y de quienes no votan “casi nunca” al Partido Popular porque, ha asegurado, “Juanma Moreno ha hecho posible todo lo que decía el Partido Popular”. Y ha advertido que no hay nada ganado: “Estamos en el ecuador de la campaña y lo que queda es determinante. Aún no hemos marcado ningún gol y tenemos que seguir así, jugando bien y dominando el campo. Tenemos que seguir exigiéndonos más porque aún no tenemos ni un solo voto”, culmina.

El líder del PP ha puesto el foco en el “cambio” que a su juicio ha supuesto Juanma Moreno en Andalucía en una difícil situación como ha sido la irrupción de la pandemia. “Yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida a gestionar la sanidad pública y sé que es la prioridad de cualquier gobierno. Durante estos años he tenido la suerte de conocer bien lo que significa el apartado sanitario y las preocupaciones de los miembros de este sector. Es muy duro contar durante meses todas las incidencias de ingresos en UCI, planta y fallecidos”.

“Se nota que el PSOE está nervioso”

En alusión al PSOE, Feijóo ha entrado de lleno en lo que supone estas elecciones para su partido y ha incidido en el “nerviosismo” que ve en el Partido Socialista por el mandato de Juanma Moreno en los últimos años. “Han visto ahora que la Junta de Andalucía es de los andaluces y estos dicen ahora que confían cada vez más en nuestro presidente”, recalcando que tan solo queda una semana de campaña y pide “un último esfuerzo para llegar a la meta”.

Incidiendo en este mismo tema, el político gallego ha saltado al panorama nacional, aludiendo ante militantes populares que piensen únicamente en las elecciones del 19 de junio, aunque él ha comparecido “para decir la verdad” sobre la actual situación de España. “Nuestra economía sigue creciendo menos que cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno. El Gobierno ha dado un volantazo en política exterior. El resultado ha sido la mayor crisis diplomática con uno de los países aliados como es Argelia. No ha arreglado los problemas con Marruecos sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia”.

Feijóo, a su llegada, ha tenido palabras también para la ciudad de Córdoba: “Estar en Córdoba no es estar en cualquier sitio, porque tiene color, calor, sabor, cultura y sabiduría. Es un honor percibir el afecto y el cariño de una de las ciudades más bonitas del mundo. Estamos trabajando en el tajo porque queremos a Andalucía. Se percibe ilusión y motivación, un enorme interés por el cambio”.

Aguirre: 'Number uno' para la gestión de la pandemia

Como teloneros del líder nacional del PP han intervenido el candidato popular por Córdoba para el 19J, Jesús Aguirre, ha querido destacar la gestión de la pandemia que, a su parecer, ha sido liderada de manera satisfactoria gracias a “todos los andaluces”, mientras que también se ha referido a la labor administrativa, a la que ha catalogado como “number uno”.

“Tenemos que seguir y garantizar que Andalucía avance. Hay que votar. Hasta el rabo todo es toro, por lo que hasta el 19 tenemos que conseguir el último voto. Un Gobierno de Juanma le ha sentado muy bien a Andalucía, pero un Gobierno de Feijóo le va a sentar muy bien a España”, ha dicho para hacer un guiñó a la presencia del líder nacional del PP.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado que Córdoba “es tierra de cambio y oportunidades” y que todo el crecimiento de la ciudad califal ha llegado de la mano del mandato de Juanma Moreno, unido al proyecto más ambicioso de este emplazamiento en un futuro a medio o largo plazo. “La Base Logística del Ejercito de Tierra va a dar muchas más oportunidades y no hubiera sido posible sin este Gobierno de la Junta de Andalucía. Hoy somos líderes en creación de empleo, generación de empresas, altas de autónomos, atracción de inversiones extranjeras... Esa labor se ha hecho entre todos y centrados en lo que verdaderamente importa”, ha añadido el máximo representante del Consistorio.

“Andalucía crece por encima de las demás”

Por su parte, el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, se ha referido al problema con la avería ocurrida en el AVE en el que iba Feijóo hasta Córdoba. “Tuviste un viaje complicado y espero que no se hiciese desde otro sitio, pero nadie te puede frenar. Los políticos nos dedicamos a solucionar la vida de la gente. El cambio fue dejar atrás la soberbia que tenía el Partido Socialista, no escuchaban a nadie. Hoy tenemos una nueva esperanza, y es Juanma Moreno”, apunta un Molina que apunta a que “Andalucía crece por encima de las demás”, aunque no se conforma únicamente en llevar a Juanma Moreno a San Telmo, sino que también a Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.