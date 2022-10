Las familias del colegio Andalucía se abonan a la venta de mantecados para pagar unos toldos para el patio

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio público Andalucía ha puesto en marcha una campaña de venta de mantecados con el objetivo de recaudar fondos para sufragar el coste que supone colocar toldos en unos de los patios del centro. En concreto, se instalarían en la zona en la que los alumnos de Infantil disfrutan del recreo y donde apenas hay sombras, especialmente necesarias para la primavera y el verano.

Esta no es la primera vez que la AMPA recurre a esta estrategia para conseguir fondos con el objetivo de mejorar la estancia de los menores en el colegio. Hace unos años, explican a este periódico desde la asociación, lo recaudado mediante la venta de mantecados se destinó a colocar máquinas de aire acondicionados en las clases, mientras que la recaudación del pasado año se usó para instalar pizarras digitales.

Este colegio cuenta con dos patios: uno para los más pequeños y otro para Primaria. Este último sí tiene una instalación de porches que la Junta de Andalucía sufragó en 2017 por una cuantía de unos 42.000 euros. Sin embargo, el patio de Infantil no posee de sombras artificiales ni con arboleda.

Ante esta situación, la asociación sí ha contado en alguna que otra ocasión con la cesión, por parte del Ayuntamiento de Córdoba, de las casetas de feria. Aunque la colocación de toldos generará un ambiente más cómodo para los niños, desde la AMPA reconocen la necesidad de la plantación de árboles, tanto para dar sombra como para refrescar la zona, algo que lleva tiempo solicitando. Ahora será el boca a boca el que ayude a estas familias a recaudar la mayor cantidad posible.

