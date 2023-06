Fallece Eva Vázquez, profesora de Derecho de la Universidad de Córdoba y exjugadora de baloncesto

La Universidad de Córdoba (UCO) ha informado del fallecimiento de Eva María Vázquez, profesora titular de Derecho Internacional Público de la institución universitaria. El sepelio tendrá lugar este viernes en la Parroquía de Cristo Rey a las 17:00.

Desde UCODeporte han lamentado su deceso a través de las redes sociales, recordando que Vázquez fue jugadora de baloncesto en uno de los primeros equipos de la UCO mientras cursaba la carrera de Derecho de la que posteriormente fue profesora.

La entidad universitaria ha destacado que Vázquez era una “maravillosa persona, deportista y amiga”, además “luchadora incansable”. Además, ha trasladado sus condolencias a su pareja, Francisco Currito, también jugador y entrenador en uno de los equipos de baloncesto de la UCO, así como también a su hermano Juandi, que practica este deporte.

Además, Vázquez ha sido vicedecana de Relaciones Internacionales, Desde 2014 ha sido Experta Nacional Destacada en la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesqueros (DG MARE) de la Comisión Europea. Y ha sido su representante en la ONU, FAO, y otros organismos internacionales. También ha sido subdirectora de la Cátedra Extenda UCO.

La Federación Andaluz de Baloncesto y el club UCB Córdoba también han mostrado sus condolencias a la familia.

