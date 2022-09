La Escuela de Idiomas de Córdoba incorpora el español para extranjeros

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la planificación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para el curso 2022-2023 de las escuelas oficiales de idiomas de Andalucía, que ofertarán un total de 68.690 plazas entre las 52 Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Andalucía en las que se imparten estas enseñanzas en sus tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia.

Entre las novedades está que la Escuela Oficial de Idiomas de Córdoba incrementará este curso escolar su oferta educativa con las enseñanzas de Español como Lengua Extranjera (ELE), que completa la oferta educativa del centro, y contribuye a lograr una mejor formación en materia de idiomas.

En árabe, italiano y chino, la oferta para el curso comprenderá los niveles desde A1 hasta B2. En francés y alemán, la oferta se extiende hasta el nivel C1, mientras que en inglés alcanza hasta C2, el máximo nivel del Marco Europeo de Referencia. Todos los niveles e idiomas se ofrecen en modalidad presencial, y además se cuenta con modalidad semipresencial en los niveles A1 y A2 de alemán y francés, y en todos los niveles de inglés salvo C2.

Estas plazas tendrán como objetivo principal vincular las enseñanzas de idiomas al ámbito laboral para adaptarlas a la realidad social del momento y favorecer así las posibilidades de empleabilidad del alumnado. De esta manera, las prioridades se han centrado en consolidar la oferta de la modalidad a distancia en sus diferentes idiomas.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas, además de su oferta general de enseñanzas, cuentan con cursos para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas. Estos cursos, 88 este año académico, están dirigidos a distintos colectivos profesionales para mejorar sus condiciones de acceso y promoción en el mercado laboral. Las características específicas y tipología de estos cursos (anuales, cuatrimestrales, cuatrimestrales intensivos y cuatrimestrales reducidos) permiten una mayor flexibilidad de aprendizaje y sus contenidos para el alumnado que accede a ellos

