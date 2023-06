Enrique Santiago será el cabeza de lista de Sumar en Córdoba para el 23J

El secretario general del PCE y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, va a encabezar la candidatura de Sumar al Congreso por la provincia de Córdoba para las elecciones del 23 de julio.

“Hijo de la emigración cordobesa en Madrid, Santiago ha estado estrechamente vinculado a la provincia a la que ahora representará en el Congreso en la nueva legislatura”, según han relatado fuentes de la formación en un comunicado.

En esta legislatura, la primera en la que ha sido cargo público, ha ejercido la portavocía adjunta de Unidas Podemos y la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, en el ejecutivo.

IU ha destacado que es abogado de “amplio prestigio con una larga carrera vinculada a la defensa de los Derechos Humanos”, fue artífice, entre otros, del acuerdo de Paz en Colombia que puso fin a 50 años de guerra, proceso que contó con el reconocimiento del Nóbel de la Paz.

A lo largo de su trayectoria profesional Enrique Santiago ha participado en la acusación de procesos penales como la dictadura militar en Argentina, en el Caso Scilingo; contra el dictador chileno Augusto Pinochet; y en España en el caso Barcenas, en los Vuelos de la CIA y en el de José Couso.

Fue secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado hasta 2006 y posteriormente secretario general de IEPALA.

IU ha resaltado que pretende, situando en el número 1 al líder del PCE, “movilizar el voto de izquierdas de la provincia, donde IU y el PCE siempre han tenido una fuerte implantación”.

En la organización de izquierdas han considerado la plaza cordobesa “clave”, pues tras varias legislaturas sin representación en el Congreso, “IU Córdoba volverá a tener escaño de la mano del proyecto que encabeza Yolanda Díaz”.

En ese sentido, el coordinador provincial de IU, Sebastián Pérez, ha señalado que para la provincia de Córdoba es un “honor y un privilegio” que el portavoz del grupo parlamentario de Izquierda Unida y secretario general del PCE encabece la lista con la que Sumar concurrirá a las próximas elecciones generales.

“Ya dijimos que nuestra organización, que es un referente en la provincia de Córdoba, con 128 concejales y concejalas y nueve mayorías absolutas, se ponía a disposición de Sumar, para que el próximo 23 de julio haya un gobierno progresista, que siga implementando medidas como la Reforma Laboral”, ha añadido Pérez que, además, recuerda que en Córdoba, “gracias a esa apuesta de Yolanda Diaz”, se ha pasado del 10 al 44% en cuanto a contratos indefinidos se refiere.

El coordinador provincial ha añadido que el candidato es una persona que “conoce perfectamente los problemas estructurales que tiene la provincia” y, por ello, saben que “trabajará para que Córdoba esté muy presente” en el Congreso de los Diputados, así como para que la administración central “dé respuesta a las necesidades que tiene la provincia en materia de empleo, transporte o servicios públicos”.

