Enrique Santiago: “Soy tan cordobés como cualquier otro”

El candidato de la coalición de izquierda Sumar por la provincia de Córdoba para las elecciones del 23 de julio, Enrique Santiago, ha defendido su designación por esta provincia. Como hijo y nieto de cordobeses que emigraron fuera de la provincia en los años 60 -“tres de mis abuelos y mi madre eran de la provincia de Córdoba”-, Santiago ha señalado su “vinculación familiar y política” con esta tierra: “Soy tan cordobés como cualquier otro”, ha dicho.

El también secretario general del PCE y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, se ha presentado oficialmente como candidato este viernes ante los medios de comunicación en la Plaza de la Corredera de Córdoba, una ciudad y una provincia por donde ha dicho “es un orgullo y un privilegio” presentarse a las elecciones del 23J. Y, en ese sentido, ha hecho referencia a que el escaño en el Congreso por Córdoba lo haya ocupado personas como Ernesto Caballero o que de esta tierra fuera Julio Anguita.

Sobre este asunto, el coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, ha asegurado que para su formación “el mayor orgullo” es que Enrique Santiago sea candidato de Sumar por esta provincia y esto ha sido “alabado por los órganos provinciales, andaluces y federales” de la formación.

Por su parte, Enrique Santiago ha destacado el papel de fuerzas de izquierda como IU en Córdoba, arraigada en el territorio de toda la provincia y que, en las pasadas elecciones municipales obtuvo 129 concejales y mantuvo nueve alcaldías con mayoría absoluta.

A su juicio, las expectativas de Sumar pasan por “salir a ganar y gobernar”. “Sumar va a ser determinante para garantizar que las derechas no vayan a recortar derechos” a la ciudadanía. Desde la perspectiva histórica, ha recordado que “la democracia no llegó por arte de magia, sino por la lucha de hombres y mujeres (...) Quienes se encontraron la democracia pero no habían luchado por ella, son refractarios e intentan recortar derechos y libertades públicas”.

“El reto de Sumar es seguir construyendo democracia”

Sobre ello, ha abundado en que “el reto de Sumar es seguir construyendo democracia” y ha calificado de “emergencia nacional” que fuerzas de izquierda como las que componen la coalición “podamos seguir haciendo ese trabajo y seguir siendo ejemplo en Europa”, en datos sobre atención social y crecimiento económico. “Incluso Garamendi -el presidente de la CEOE- ha dicho que la reforma laboral no se toque”.

Enrique Santiago ha puesto en valor los avances del Gobierno de coalición, con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, encabezando la candidatura de Sumar. Y ha recordado que la subida del salario mínimo interprofesional “ha beneficiado a casi 100.000 cordobeses”.

Sobre los retos en las políticas que Sumar promueve para Córdoba, Santiago ha hecho hincapié en la industrialización, con innovación y tecnología, y en la transición energética, como generadores de desarrollo y empleo en la provincia, y luchando así contra el despoblamiento y la emigración. Asimismo, ha apostado por la situación geoestratégica de Córdoba para las comunicaciones en relación al corredor del Mediterráneo y ha destacado “las potencialidades” de la provincia cordobesa.

Sobre el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra, el candidato ha defendido “cualquier iniciativa que cree empleo”, si bien ha precisado que este proyecto “no es suficiente” para las necesidades laborales de Córdoba.