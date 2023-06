Enfado y sorpresa por la dificultad del examen de Matemáticas II de la Pevau

El examen de Matemáticas II al que este miércoles se han enfrentado los estudiantes de la prueba de acceso a la Universidad (Pevau) en Córdoba y el resto de Andalucía no ha dejado indiferente al alumnado. Y es que muchos han mostrado su enfado y sorpresa por la dificultad que la prueba ha presentado para su resolución.

“Pocas personas hay por no decir ninguna que hayan sabido hacer 4 ejercicios enteros”, decían estudiantes como Alba García. “Examen de Matemáticas II en Andalucía. En mi opinión, bastante complicado respecto a lo que nos tenían acostumbrados en los últimos años. Un poco decepcionada si pienso en lo mucho que hemos trabajado durante el curso”, afirmaba María Duva. Y así una larga ristra de comentarios en redes sociales donde algunos hablaban de lloros al salir de examen.

Algunos estudiantes que han cursado Bachillerato Tecnológico y de Salud y se han tenido que enfrentar al examen de Matemáticas II, lo han colgado en las redes al salir de la prueba. Un examen que ha sido compartido, analizado y resuelto por algunos profesores para que los alumnos sepan si lo han realizado bien.

Pero los comentarios sobre la dificultad y el enfado de los estudiantes han inundado las redes. Y esto ha hecho que durante buena parte de la mañana, Matemáticas II haya sido Trending Topic en Twitter, mostrando así el enfado de los estudiantes que se han enfrentado a este examen.

A mala leche han ido. No se que ganan con eso. La cantidad de chavales llorando que había denota el nivel de examen que han puesto

Pocas personas hay por no decir ninguna que hayan sabido hacer 4 ejercicios enteros

