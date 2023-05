La empresa cordobesa Audiense adquiere una startup belga y una compañía navarra

La empresa cordobesa Audiense, líder de marketing en Twitter a nivel mundial, ha adquirido Tweet Binder, una herramienta de análisis de esta red social usada por agencias y marketers en todo el mundo, y que supone la segunda adquisición de la compañía en menos de seis meses, tras la compra en diciembre de la startup belga Soprism.

Según han indicado desde Audiense, como parte de la compra, mantendrá la herramienta Tweet Binder como un producto independiente, apoyando y desarrollando su hoja de ruta en los próximos años. Desde la fundación de Audiense -anteriormente Socialbro- en 2011, la empresa cordobesa se ha enfocado en “fortalecer su propuesta para convertirse en la plataforma líder en inteligencia de audiencias”.

Esta adquisición, según explican, reconoce el valor de la comunidad de Tweet Binder, formada por estrategas de redes sociales y profesionales del marketing. Tweet Binder monitoriza miles de hashtags a diario, prestando servicio a una gran variedad de clientes en todo el mundo.

El cordobés Javier Burón, director general de Audiense, ha afirmado estar “encantados de anunciar nuestra segunda adquisición con la incorporación de Tweet Binder. A lo largo de los años, Javier Ábrego ha creado una comunidad espectacular que representa a los investigadores de audiencias del futuro. Nuestro plan es mantener a Tweet Binder como un producto independiente y tenemos la intención de respaldar su hoja de ruta para convertirlo, junto con Audiense Connect, en la suite de análisis e insights de Twitter más completa del mercado”.

Por su parte, Javier Ábrego, fundador de Tweet Binder, ha afirmado que ha “seguido el crecimiento de Audiense desde el primer día y admiro mucho lo que el equipo ha logrado durante la última década. Audiense siempre ha sido la empresa que todas las plataformas de Twitter quieren ser, un ejemplo destacado para nosotros. Con esta adquisición, estamos encantados de poder ofrecer soluciones de analítica e insights más sofisticadas para nuestra comunidad”.

Audiense nació en Córdoba hace más de una década como una plataforma de analítica y gestión de Twitter. Una idea pionera que les abrió el camino hacia convertirse en uno de los dos únicos partners certificados de la red social del pajarito en las cateogorías de análisis de datos y publicidad, lo que asegura a sus clientes la posibilidad de aprovechar al máximo sus inversiones en Twitter gracias a una avanzada microsegmentación.

Además, son colaboradores de IBM Watson, que ayuda a enriquecer su base de datos con análisis cognitivos, que incluye información sobre personalidad, imágenes y sentimiento, lo que da a sus clientes ventaja sobre sus competidores ya que pueden reunir una valiosa y detallada información, en tiempo real, sobre las audiencias que importan a su negocio.

Fundada por Javier Burón y Alfredo Artiles, la empresa cuenta hoy con más de 50 personas, que trabajan desde las oficinas en Londres y Córdoba.

