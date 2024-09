Donar sangre en Córdoba tras el verano: sumar entre todos para reponer las reservas de los hospitales

Las peticiones de sangre de los hospitales no entienden de vacaciones. Es cierto que la demanda disminuye ligeramente en verano, al igual que las donaciones, pero éstas lo hacen a un ritmo mayor. Por ello, la llegada de septiembre supone para la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células la vuelta a la normalidad y a la programación diaria de colectas para llenar las neveras.

En el caso de Córdoba capital, el Centro Regional de Transfusión de Tejidos ha programado para el mes de septiembre seis colectas. La primera será en el cuartel de la Guardia Civil, donde se instalará un autobús. Sería el día 4 en horario de 10:00 a 14:00. El barrio de El Naranjo también se sumará a estas acciones abrirá su parroquia el 5 de septiembre, en horario de 17:00 a 21:00.

Seis días más tarde, el 11 de septiembre, quienes lo deseen podrán donar sangre en el autobús que se colocará en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2. En este caso, el horario será de 9:30 a 13:30. El día 12, el salón de actos del centro cívico Lepanto abrirá sus puertas de 17:00 a 21:00 para estos mismos procesos.

La institución que también ayudará a favorecer las donaciones será el colegio Salesianos. En la sala de juntas de este centro educativo se colocará todo lo necesario para extraer sangre y plasma en horario de 17:00 a 21:00. La última acción organizada en la capital durante el mes de septiembre se llevará a cabo en un autobús que se situará junto a la Parroquia Santa Rafaela María el 23 de septiembre de 17.30 a 21:30. En este caso solo se podrá donar sangre.

Y en la provincia, las colectas programadas para este mes se producirán en Montoro, La Guijarrosa, Villanueva del Rey, Aguilar de la Frontera, Bujalance, Carcabuey, Priego de Córdoba, Albendín, Villaviciosa, Benamejí, Belalcázar, Fuente Palmera, Obejo, Fernán Núñez, Doña Mencía, Cañete de las Torres, Hinojosa del Duque, Montemayor, Montalbán, Castro del Río, Villanueva de Córdoba, Castro del Río, Adamuz y Montilla.

En Andalucía, el 75% de las donaciones se destinan al tratamiento de enfermedades y un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20%, al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10%, a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8%, a la atención de accidentes y traumas; un 8%, a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!