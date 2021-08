El director del Infoca en Córdoba defiende el nivel de alerta decretado en Alcaracejos en base a criterios técnicos

El director del Centro Operativo Provincial (COP) del Infoca en Córdoba, Eduardo Nicolás Dueñas, ha defendido en una entrevista con CORDÓPOLIS el nivel de alerta 0 que se decretó en el incendio de Alcaracejos en base a los criterios técnicos que estipula el Decreto 371/2010 de 14 de septiembre de la Junta de Andalucía. Por otro lado, ha asegurado no entender por qué las ayudas que concede el Gobierno de España a las zonas afectadas gravemente por incendios se han asociado a los dispositivos de protección civil aplicados -unidos estos a los niveles de alerta- ya que no se estaría contemplando los verdaderos efectos ocasionados sobre el terreno.

Dueñas explica que la declaración de los niveles de alerta se produce en función de la gravedad y potencialidad del incendio. En Alcaracejos se activó el nivel 0 porque, tal y como recoge la normativa -apunta- es para "incendios que puedan ser controlados por lo medios de extinción previstos en el Plan Infoca". "Estos planes son muy robustos y contamos con muchos medios a nuestra disposición, por lo que teníamos una capacidad de extinción bastante grande", explica.

Este nivel 0, continúa, "contempla aquellos incendios en los que, en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para las personas no relacionadas con las labores de extinción ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal". Aunque sí es cierto que hubo que auxiliar a varias personas de sus viviendas, trabajo a la que contribuyó el propio director del COP y el delegado de Medio Ambiente en Córdoba, Guiseppe Aloisio, mediante el uso de un vehículo, Dueñas recuerda que la catalogación de incendio nivel 0 contempla aquellos fuegos "que, afectando a personas y bienes no forestales, no es necesario el despliegue de un dispositivo de protección civil".

#IFAlcaracejos, #Córdoba [ACTIVO] | El trabajo de los compañeros en #Córdoba ha sido incesante durante toda la tarde, en la que la zona de cabeza y el flanco derecho han registrado mayor actividad y algunas reproducciones. Imágenes con la #BRICA de #Sevilla pic.twitter.com/rFxk8V10zz — INFOCA (@Plan_INFOCA) 16 de agosto de 2021

Explica que en la evaluación previa al incendio constató "que era bastante fuerte y que, además, estaba descontrolado. Fui, junto con Aloisio, a buscar el frente para evaluar las dimensiones del incendio y establecer un plan de ataque. Fue ahí cuando nos encontramos varias casas y nosotros mismos sacamos a sus ocupantes, les dimos agua y los llevamos a un lugar seguro. No hubo necesidad alguna de declarar un dispositivo especial de protección civil".

A juicio del director del COP en Córdoba, evacuar a la población -que se incluiría dentro del nivel alerta 1- supone "establecer un operativo para atender a una multitud de personas; estar preparados para poder evacuarlas, atenderlas y darles refugio en el caso de que no tengan una segunda residencia. Esto es un dispositivo de protección civil que se pone en marcha en el nivel de alertas de emergencias 1".

Esta fue la declaración que sí se adoptó en Villaharta, a pesar de que la extinción afectada es mucho menor, pero por la simple razón de que "sí podía afectar a la población". El nivel de alerta 1 es el referido a aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de extinción incluidos en el Plan Infoca, se prevé, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas especiales para la protección de las personas y de los bienes que puedan verse amenazados por el fuego".

Los dos niveles restantes que contempla el decreto es el 2, referido a aquellos incendios para cuya extinción es necesario que, a solicitud de la Dirección del Plan, sean incorporados medios extraordinarios estatales, o puedan comportar situaciones de emergencia que deriven hacia el interés nacional, y el 3, relativo a aquellos incendios en los que habiéndose considerado que está en juego el interés nacional, así sean declarados por el Ministerio del Interior.

Por todo ello, Dueñas no considera necesario cambiar las definiciones técnicas de estos niveles de alerta y sí valorar la asociación que se ha establecido entre estos y las ayudas que pueden recibir los territorios afectados.