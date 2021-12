Denuncian el “olvido” de la tercera dosis a personas con discapacidad intelectual que son grupo de riesgo

Una quincena de usuarios del centro de día de Futuro Singular en Córdoba, personas con discapacidad intelectual como parálisis cerebral y otras funcionalidades, no han recibido aún la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid19, pese a ser parte de los grupos de riesgo con los que se inició la campaña de vacunación contra esta enfermedad hace casi un año.

Así lo han denunciado a Cordópolis desde Futuro Singular, que señalan el "olvido" y se sienten "ignorados" por los responsables de la campaña de vacunación y la delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Córdoba. Señalan que se trata de personas "con altas necesidades y gran riesgo", que además sufren afecciones respiratorias por su propia situación.

Los usuarios del centro de día de Futuro Singular fueron vacunados inicialmente en enero de 2021, explica a este periódico Carmen Castillo, madre de uno de los usuarios de estas instalaciones. Recibieron las dosis de la vacuna contra el coronavirus "como parte del grupo 7" de la estrategia de vacunación, integrado por personas con alto riesgo de contagio.

Ahora, cuando se ha iniciado la administración de la tercera dosis o dosis de refuerzo a los grupos de personas mayores y grupos de alto riesgo, los usuarios del centro de día de Futuro Singular no la han recibido, pese a que "nos consta que sí se ha vacunado a personas de otros centros de día" similares, dice Castillo.

Desde el centro se han puesto en contacto con la enfermera de enlace para comunicar esta situación y además se lo han hecho saber a la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Jesús Botella, "sin que hasta el momento hayamos tenido respuesta". "No sabemos si ha sido un olvido, un error...", dicen desde Futuro Singular, que no se explican cómo no se les ha administrado la tercera dosis de la vacuna ya.

En estas semanas, con la explosión de contagios en la sexta ola de la pandemia, temen el riesgo que pueden correr los usuarios del centro de día que no cuentan con la dosis de refuerzo. La propia Carmen Castillo dio positivo en Covid -fue el 13 de diciembre y acaba de terminar la cuarentena ya con resultado negativo-, y durante ese tiempo su hijo no ha podido ir al centro de día al ser contacto estrecho de ella y, a la vez, no podía ser atendido por su madre en casa para evitar el contagio.

Con todo, desde Futuro Singular esperan obtener una respuesta pronto de las autoridades sanitarias y que se vacune a la mayor brevedad posible a los usuarios de su centro de día que son personas con alto riesgo de contagio frente al coronavirus.