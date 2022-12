Denuncian goteras y aulas inundadas en el colegio Concepción Arenal

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Concepción Arenal, en Córdoba capital, ha denunciado el estado en el que este viernes se encuentra el centro, con goteras en buena parte del edificio y con aulas inundadas.

Según ha explicado a CORDÓPOLIS la presidenta de la AMPA, este hecho se produjo por primera vez en octubre, tras las obras municipales de climatización, pero no con tanta intensidad como se está produciendo durante esta jornada. Todos los pasillos se encuentran con goteras, al igual que los baños y la biblioteca, estancias a las que no se puede acceder con normalidad. No obstante, desde el AMPA apuntan que las goteras en la biblioteca y en los núcleos de la escalera se producen desde años, a pesar de las peticiones de arreglo por parte del centro.

La situación es más delicada aún para los niños con Trastorno del Espectro Autista escolarizados en este centro ya que el agua ha anegado el aula en el que estos menores llevan a cabo actividades para alcanzar una mayor competencia personal.

El centro ya ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Córdoba para que atienda sus peticiones. A parte de las goteras, recalcan desde la asociación, el colegio “tiene un muro en ruinas y, como consecuencia, el patio vallado desde hace un año. El mantenimiento de jardinería es prácticamente nulo y el general, deficiente. A día de hoy, además no hay calefacción”. Por ello, los padres comprenden que los menores deben disfrutar de la Navidad, pero critican el gasto del Ayuntamiento en el alumbrado y en los espectáculos navideño y de drones. “Es mejor si en su día a día, en sus colegios, para recibir educación y desarrollarse como personas, tienen unas condiciones dignas y adecuadas”, concluyen.