Defender su tesis doctoral en inglés y en tres minutos: el último logro de una psicóloga cordobesa

La psicóloga doctoranda de la Universidad de Granada, la cordobesa Marta Reyes, ha ganado el concurso 3 Minute Thesis, con el que ha defendido su tesis doctoral sobre bilingüismo durante no más de tres minutos.

La peculiaridad de este concurso, que se desarrolla a nivel mundial, reside en elaborar un discurso en tono divulgativo que lo convierta en accesible para el gran público. Es decir, sacar las investigaciones del ambiente académico y llevarlas a pie de calle, donde la gente comprenda cómo estos estudios repercuten en su vida.

En su intervención, la cordobesa Marta Reyes, ha unido su pasión por el bilingüismo y su vocación docente. “Fue una posibilidad bastante bonita de enlazar ambas temáticas”, ha admitido a Cordópolis.

Esta graduada en Psicología se trasladó a Granada a estudiar el máster en Neurociencia Cognitiva. Allí ya demostró su interés por la investigación y el bilingüismo, así que se incorporó al grupo de Memoria y Lenguaje de la universidad.

Durante los cuatro años que ha durado la investigación de su tesis doctoral dentro del departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, ha comprobado cómo se modifican los procesos de aprendizaje cuando se estudia en un segundo idioma. Para ello ha tenido en cuenta las estrategias de estudio y los procesos que se derivan de estas. “Comprobar si esas estrategias que nos ayudan a evaluar nuestro estudio, las aplicamos en un segundo idioma”, ha explicado Reyes.

“Nosotros estamos enfocados en investigar, divulgar no es lo mismo”, por ello han recibido una preparación previa a cargo de los periodistas Carlos Centeno y Susana Escudero. Durante estos tres días, les han enseñado “a usar un lenguaje adaptado, con metáforas”. Además, el trabajo autónomo es necesario para estructurar la historia y “ensayar hasta el infinito”, ha recordado.

A todo esto se le suma la complejidad de comunicarse en un segundo idioma, el inglés. “La idea es participar en la final europea” que tendrá lugar en la Universidad de Colonia (Alemania). Este concurso, según ha explicado Reyes, forma parte de la Alianza de Universidades del Grupo Coimbra y parte de una idea desarrollada por la Universidad de Queensland (Australia). El objetivo de 3 Minute Thesis es desarrollar la capacidad de comunicación y fomentar la difusión científica entre los doctorandos.

“Ha costado mucho porque supone resumir en tres minutos un trabajo de cuatro años” ha señalado la doctoranda. En un discurso tan breve, “cada palabra importa”, así que debía elegirlas con certeza porque “podía sugerir algo que no quería”. A pesar de no haber sido nada fácil, según ha comentado, “ha sido una experiencia bonita”.

Su estrategia ha sido encontrar “una historia con gancho para que la gente la recordara”. Por ello, recurrió a su amiga Lidia, quien se frustraba al estudiar en inglés, según lo explicó en su turno durante el concurso. Con ello consiguió que “la audiencia se sintiese reflejada y entendieran el objetivo de su tesis”.

Ahora toca esperar a las votaciones de las universidades a nivel nacional y el elegido volará hasta Alemania. Marta Reyes, psicóloga doctoranda, admite que “divulgar me gusta y es una rama necesaria en nuestra profesión”. Por tanto, continuará su formación, aunque su objetivo a corto plazo es defender la tesis, “ahora consume el 100% de mi tiempo”, ha destacado.

