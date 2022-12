¿Cuánto cuesta alojarse en Córdoba para dar la bienvenida al año?

La entrada en un nuevo año supone una ocasión especial para celebrarlo y entre las opciones que rodean esta festividad en Córdoba están los cotillones, las experiencias y también las noches de hotel. Los hoteles cordobeses se preparan especialmente para estas fechas en las que muchos visitantes eligen dar la bienvenida al nuevo año en la capital cordobesa. Pero ¿en qué alojamientos y a qué precio?

Del 30 de diciembre al 1 de enero son las fechas principales para buscar alojamiento en la ciudad para despedir el año y, dentro de las posibilidades con las que cuenta un usuario para hospedarse, puede elegir hoteles, hostales y apartamentos turísticos. Estrellas, ubicación o régimen de pensión son las principales variantes para elegir la mejor opción de calidad y precio. Aunque estas variantes nunca son exactas y a veces puedes encontrar gangas dignas para celebrar la entrada en el 2023.

En un análisis extraído este jueves de una plataforma web de búsqueda y reserva de alojamientos, las reservas para dos noches en Córdoba el fin de semana del 30 de diciembre al 1 de enero oscilan en precios que rondan los 100 euros y pueden llegar hasta los 800 euros en algunos hoteles de lujo.

Dentro de los hoteles calificados con tres estrellas, se pueden encontrar desde unos 200 euros, para dos adultos durante estas dos noches. En este caso figuran el Hotel Selu 207 y el Eurostar Maimónides por 213 euros. El Exe Ciudad de Córdoba con cuatro estrellas podrá disfrutarse por 156 euros. Por su lado, el Exe Las Adelfas se puede reservar por 188 euros.

Por su parte, las joyas de la corona en Córdoba son más limitadas y solo encontramos dos opciones para disfrutar con 5 estrellas la bienvenida al año nuevo. El Eurostar Palace se puede disfrutar por 303 euros, mientras que el Hospes Palacio del Bailío sale por 720 euros.

Para los bolsillos más prudentes, también hay opción en hostales de la ciudad. Se pueden encontrar alojamientos para las dos noches del fin de semana y del año, desde 90 euros como el Hostal Palacio del Corregidor o la Pensión los Arcos por 81 euros.

Dentro de los regalos de experiencias que los usuarios pueden disfrutar para este final de año, se encuentran las experiencias en baños árabes, con el relax necesario para afrontar los nuevos 365 días que vienen por delante. Entre esas opciones se encuentra el Hammam Al Ándalus en Córdoba, “una unión de agua, naturaleza, vida y sensaciones”.

Se trata de una experiencia que, según su directora, Toñi Alcántara, tiene como misión conseguir el bienestar en los “viajeros”. Los turistas y muchos cordobeses hacen parada en estos baños de la Judería que, además, se puede obsequiar como regalo en estas fiestas.

La experiencia de unos baños árabes “te evoca algo especial, sensaciones que haces que te encuentres”. Un lugar donde los móviles se dejan en las taquillas y provoca que el “viajero desconecte.” “La gente busca un lugar de desconexión y es una bunea opción de regalo para ”vivir experiencias“. ”Más que una experiencia es una cultura de unión del agua, de la vida y la naturaleza“.

Una recepción personalidada para el cliente que busca relax, té para la espera, música ambiente y poemas para desconectar esperan antes de sumergirse en los baños. Luego, las termas de agua fría, templada y caliente invitan a relajarse mientras llega un masaje de los profesionales del establecimiento. Cuerpo y mente relajados para dar la bienvenida al año.

