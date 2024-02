Críticas a los hermanos del Santo Sepulcro porque su participación “se reduce” a la procesión de Semana Santa

Quizás no sea una realidad que afecta exclusivamente a la Hermandad del Santo Sepulcro de Córdoba, pero sí ha sido de las primeras en reconocerlo públicamente. En una dura carta, el Hermano Mayor de esta cofradía, Alfonso Orti, ha lamentado que la participación de los hermanos “se reduce, como mucho, a la estación de penitencia”, ya que la implicación en los cultos de los titulares “es muy reducida”. Con esta claridad ha expuesto las deficiencias que acucia a la Hermandad cuando se produce el fin de su mandato.

Cuando llegó, Orti se propuso “revitalizar” la cofradía, incorporando a personas jóvenes y creando espacios de convivencia que acercaran a los hermanos. Sin embargo, “ni una cosa ni otra las hemos conseguido”. Las críticas también se extienden a la “respuesta decepcionante” de los hermanos en las dos importantes efemérides que está celebrando la Hermandad desde el año pasado: el 450 aniversario de las Primeras Reglas y el 50 aniversario de la reorganización de la Hermandad.

Para conmemorar ambas citas, la Junta de Oficiales ha organizado un amplio programa de actividades “que ha supuesto una importante carga de trabajo y esfuerzo económico”. Ante la respuesta de los hermanos, dicha Junta se plantea “si merece la pena tanto esfuerzo”. Orti llega a reconocer que, personalmente, “si hubiera sabido esto”, se habría ahorrado solicitar “la concesión del Año Jubilar”. “No me cabe duda de que es el amor a nuestros Sagrados Titulares y a nuestra Hermandad lo que nos ha sostenido (...) Esta Junta de Oficiales ha hecho lo que estaba en su mano”.

A todo ello se suma que toda la carga de trabajo ha recaído, muchas veces, en pocas personas “debido a la situación laboral y familiar de varios miembros de la Junta de Oficiales, lo que se ha traducido en desgaste y en que en algunas áreas de la Hermandad no se hayan podido alcanzar los objetivos deseados”.

Además de estas críticas, Orti ha tenido palabras de agradecimiento para el grupo de personas que lo ha acompañado, “haciendo posible que los altares de cultos y la estación de penitencia no hayan visto mermado su esplendor ni un ápice, así como la Cruz de Mayo, que tan vital es para la cofradía”. Entre esas personas se encuentran el Consiliario y párroco moderador Fernando Cruz-Conde, los párrocos In Solidum Fernando Lavirgen y Miguel Varona, la sacristana Elisa Trucios e Inmaculada Fuentes.

A pesar de que el mandato de la Junta de Oficiales debía finalizar ya, no se ha presentado ninguna candidatura, por lo que Orti pedirá una prórroga por el “tiempo mínimo indispensable para que, una vez pasada la Semana Santa y la Cruz de Mayo, se abra un nuevo proceso electoral”. El Hermano Mayor se planteó, en el caso de ausencia de candidaturas, presentar la suya propia. Finalmente ha declinado hacerlo, por un lado, “ante las difíciles situaciones familiares y laborales” de varias personas que han estado en este mandato y, por otro lado, ante la ausencia de relevo “para ocupar, con garantías, los puestos destacados de la Junta de Oficiales”.

