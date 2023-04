Una cordobesa en la primera travesía a vela del Juan Sebastián Elcano por el cabo de Hornos en 95 años de historia

María Soledad Benito Lesmes nació hace 25 años en La Carlota (Córdoba) y, cuenta su madre, que desde pequeña le ha gustado el mar. Eso le impulsó a presentarse a los exámenes para formar parte de La Armada y, ahora, esta cordobesa está embarcada en la primera travesía que el buque escuela Juan Sebastián Elcano realiza atravesando a vela el cabo de Hornos en sus 95 años de historia.

El propio Ministerio de Defensa daba cuenta hace unos días de cómo su buque insignia ha logrado, por primera vez en su historia, cruzar navegando a vela el mítico cabo de Hornos. “Este hecho marca un hito en la historia del buque y de la Armada, puesto que el cruce del cabo supone todo un reto para todos los marineros”.

El cabo de Hornos es uno de los puntos geográficos más populares del mundo, situado en la isla de Hornos es uno de los puntos más meridionales de Chile. Su fama se debe a los intensos vientos que azotan la zona, las olas de grandes dimensiones y los icebergs, elementos que no impiden que sea un paso ineludible de muchas rutas comerciales y un objetivo para los aventureros que surcan los mares. El cabo de Hornos, como último pedazo de tierra antes de la Antártida, es el punto de unión de los dos océanos más poderosos de la Tierra, el Atlántico y el Pacífico, la unión de estas aguas junto a los vientos variables del sur hacen de la zona para los marineros el equivalente al Everest para los alpinistas.

“Desde que en 1525 el marinero español Francisco de Hoces llegara a este punto geográfico son muchos los barcos que han naufragado y, por lo tanto, muchas las vidas humanas que se han perdido en estas aguas. Por esto, cruzar el cabo de Hornos en una embarcación a vela es considerado toda una hazaña para los navegantes”, destacan desde Defensa.

De ese hito histórico ha formado parte María Soledad -junto a algunos cordobeses más según hace llegar a su famiia-, enrolada en el Juan Sebastián Elcano desde el pasado 14 de enero y con el horizonte de regresar al puerto de Cádiz en julio. Esta joven cordobesa, que ahora vive con su familia en La Guijarrosa, forma parte de La Armada desde 2021, hizo la instrucción en El Ferrol y trabaja desde junio de 2022 en Cádiz.

“Es la primera novata pañolera”, cuenta con orgullo a Cordópolis su madre, Sole Lesmes, para referirse a que, pese a ser aún “soldado raso, realiza algunas funciones de cabo y sube al mástil para soltar velas. Tuvo una de las mejores notas y es un pequeño premio”. “Ella está superfeliz y supercontenta”, sintetiza sobre la experiencia que está teniendo la joven.

“Siempre le ha gustado el mar”, reitera mientras explica que María Soledad, después de cursar sus estudios de Primaria y ESO en La Carlota, se interesó por estudiar Ciencias del Mar, “pero las Matemáticas le echaban para atrás”. Estudió entonces un ciclo superior de Laboratorio Químico en el IES Maimónides de Córdoba capital e incluso llegó a trabajar en este sector durante un año. “Pero a ella le tiraba el mar”.

Y sus esfuerzos se encaminaron entonces a ingresar en La Armada. “Quiere seguir estudiando y avanzando” en este ámbito, en el que ahora disfruta con una formación durante meses en el buque escuela Elcano. Olas de varios metros, frío y nieve han sido testigos del hito del que María Soledad ha formado parte, atravesando a vela por primera vez para el Juan Sebastián Elcano el cabo de Hornos.

