El cordobés Fran Carrillo se presentará a las primarias 'exprés' de Ciudadanos

El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Córdoba y coordinador provincial de esta formación, Fran Carrillo, se presentará a las elecciones primarias del partido para la designación del candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a su candidatura.

Carrillo había desempeñado hasta este pasado verano el cargo de portavoz adjunto en el Parlamento andaluz, puesto que ahora ocupa quien fue presidente tercero de la Mesa de la Cámara, Julio Díaz, tras la última renovación de la dirección del Grupo parlamentario.

Esta previsto que a lo largo de este miércoles, Fran Carrillo formalice su candidatura, añaden las mismas fuentes. En este sentido, el plazo de presentación de candidaturas arranca este 8 de diciembre, y concluye a las 21,00 horas del jueves 9 de diciembre. La votación telemática se celebrará entre las 8,00 horas del lunes 13 y las 20,00 horas del martes 14.

Las otras candidaturas previsibles a esas elecciones primarias, a falta de anuncios oficiales, serían las del vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, quien reiteradamente ha hecho gala de su voluntad de concurrir a esos comicios internos, así como la de la representante de la corriente Renovadores C's, Carmen Almagro, quien resultó elegida el 8 de noviembre en una votación interna.

La convocatoria de estas primarias se produce después de que el pasado sábado la presidenta de este partido, Inés Arrimadas, anunciara en un Encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía que Cs esperaba que esas elecciones para elegir candidato a la Junta fueran "antes de final de año".

