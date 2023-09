Córdoba registró casi 8.700 bajas de trabajadores por salud mental en el último año y medio

La provincia de Córdoba registró casi 8.700 bajas de trabajadores por causas de salud mental en el último año y medio, cuando este tipo de bajas ha experimentado un notable aumento en el conjunto de España, con cifras en máximos en los últimos siete años.

En concreto, en Córdoba se han otorgado 8.681 bajas por salud mental entre enero de 2022 y julio de 2023. Esto supone el 4,76% del total de bajas laborales registradas en la provincia en ese periodo.

Este dato señala que el peso de las bajas por cuestiones de salud mental con respecto al total de bajas es el menor de todas las provincias de Andalucía. El 4,76% de Córdoba está por debajo de Málaga (4,77%), Jaén (4,79%), Huelva (4,82%), Granada (4,98%), Cádiz (5,28%), Almería (5,36%) y Sevilla (5,44%).

En España, en lo que va de año, hasta julio, se han tramitado casi 338.000 bajas de trabajadores por motivos de salud mental. Se trata del máximo registrado en este periodo desde 2016, según los datos detallados con todos los procesos de incapacidad temporal iniciados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) entre enero de 2016 y julio de 2023. Los datos fueron obtenidos tras una solicitud de información realizada por elDiario.es amparada en la Ley de Transparencia. Entre enero y julio de 2016, las bajas por salud mental fueron la mitad, unas 163.000. En otras palabras: se han duplicado en siete años.

Según la información mensual, el pasado mayo registró el mayor número de bajas laborales por “trastornos mentales”, como las clasifica el INSS. Más de 56.648 procesos en un solo mes, por encima del pico experimentado en uno de los momentos más drásticos de la historia reciente: el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus, cuando hubo 50.998.

Con las demoras disparadas en el primer filtro de la sanidad, la Atención Primaria, los pacientes cada vez tardan más en que les vea simplemente su médico de familia, le sea diagnosticado un problema de salud mental y en su caso, otorgada la baja.

Además, en el foco está la falta de profesionales psicólogos en la sanidad pública para tratar a estos pacientes. Desde el Colegio Profesional de Psicología en Córdoba, su presidenta, Rocío Parrado, ofrecía a este periódico hace unos meses los datos sobre este aspecto: por cada 100.000 habitantes, en Europa hay 18 psicólogos. En España, hay una media de seis psicólogos y en Andalucía una media de 3,5 por cada 100.000 habitantes. Además, de las personas que acuden a la Atención Primaria con problemas psicológicos, el 90% son atendidos por los médicos por medio de psicofármacos. Solamente un 10% llega a los especialistas. Y con una demora de meses.

Las mujeres y los jóvenes son dos de los grupos que padecen más bajas por salud mental, como muestran los datos facilitados por la Seguridad Social sobre el conjunto de España.

Mientras que la brecha por género se mantiene más o menos similar en el tiempo, con un alza de las bajas de mujeres y también de hombres, los jóvenes sí destacan por un incremento mucho mayor a otros grupos de edad más avanzados. Desde enero de 2019, las bajas laborales por salud mental que más se han disparado han sido las de los jóvenes de 16 a 25 años. Han crecido un 91%, seguidas de las de los trabajadores de 26 a 35 años, con un alza del 48%.

Los trastornos mentales son el tercer motivo de incapacidad temporal con bajas más duraderas, con 108 días de media, más de tres meses, tras los tumores (165 días) y las enfermedades del aparato circulatorio (129 días), según los datos de la Seguridad Social facilitados a este medio.

