Córdoba perderá una de cada cuatro de sus sucursales bancarias durante este año

En el año 2008, cuando estaba estallando la crisis económica del ladrillo, en la provincia había una surcursal bancaria por cada 1.140 habitantes. Los bancos y las cajas de ahorro apostaban por la proximidad al cliente y se disputaban los mejores locales en los barrios y en los pueblos. Entonces, en la provincia llegó a haber 688 sucursales bancarias. 2021 parece ser un año especialmente complicado para el sector. Los grandes bancos se suceden en los anuncios de despidos masivos entre sus plantillas (Caixabank acaba de anunciar el mayor ERE bancario en la historia de España) que llevan asociados el cierre de sucursales.

Según los datos del Banco de España y el anuncio de las grandes entidades financieras del país, en 2021 Córdoba perderá uno de cada cuatro sucursales bancarias. Los clientes, por tanto, tendrán cada vez más difícil acceder a una oficina. Según los cálculos, Córdoba pasará a tener unas 368 oficinas bancarias, siempre que se cumplan los planes de las entidades. Eso puede dejar a muchos municipios en la exclusión bancaria más absoluta, como ya está empezando a ocurrir con los menos habitados especialmente en el norte de la provincia.

A finales del año 2019, en la provincia de Córdoba había 498 sucursales. Entonces, algunas entidades comenzaron a dejar a pequeñas poblaciones sin cajero, lo que forzó movilizaciones vecinales. La pandemia y los despidos masivos previstos por la banca van a dejar en un 25% menos el número de oficinas de un plumazo. En Córdoba habrá una sucursal bancaria por cada 2.133 cordobeses, el doble que en 2008. Es decir, los cordobeses habrán perdido la mitad de las oficinas bancarias en apenas una década.

Según fuentes sindicales y de las entidades bancarias, ya es seguro que el Banco Santander cerrará 20 oficinas en la provincia de Córdoba. Mientras, se prevé que Caixabank clausure unas 24 (especialmente las de la antigua Bankia) mientras que el cálculo del BBVA es entre siete u ocho, según las fuentes.

En estos últimos diez años, la banca ha cerrado algo más de 19.000 oficinas en toda España, un 41%, pasando de 46.000 a 27.000. Sólo entre Madrid, Barcelona y Valencia, el número de sucursales que han cerrado sus puertas asciende a 7.263. En Córdoba, el porcentaje de cierre alcanza los 36 puntos.

Por entidades, las que más recortaron su red entre abril de 2017 y marzo de 2018 son Sabadell (259), BBVA (245), CaixaBank (175) y Bankia-BMN (148).

