Córdoba necesitaría casi 1.900 enfermeras para llegar a la media de la Unión Europea

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba lidera un estudio a nivel andaluz sobre la ratio enfermera según la complejidad de cuidados. Un trabajo que analizará el número actual de enfermeras en relación con el volumen de población y las necesidades reales de incremento del personal de Enfermería en cada uno de los servicios y ámbitos de la profesión –Atención Primaria, Hospitalaria, especialidades, UCIs, etc.- para garantizar una óptima y adecuada atención a los ciudadanos.

Se trata de un análisis realizado junto al resto de colegios provinciales que integran el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) y que buscará precisar qué ratio de enfermeras es necesaria en Córdoba y Andalucía según la complejidad de cada cuidado, tal y como ha detallado la la nueva presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez.

Lo ha hecho en el marco de la celebración en el Rectorado de la Universidad de Córdoba de la fiesta del Patrón de la Enfermería, San Juan de Dios, en la que los nuevos órganos de Gobierno del Colegio cordobés elegidos tras las pasadas elecciones del 12 de diciembre se han presentado en sociedad; un encuentro en el que también se ha rendido homenaje a las enfermeras y enfermeros cordobeses jubilados y fallecidos durante el año 2022.

El estudio del que ha hablado llega en unos momentos en los que el Congreso de los Diputados ha reactivado la Proposición de Ley surgida de una Iniciativa Legislativa Popular sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente. Los últimos datos a nivel general hablan de que Córdoba tiene 587 enfermeras por cada 100.000 habitantes –Andalucía 529, la tercera Comunidad Autónoma española por la cola-, por lo que la provincia de Córdoba necesitaría casi 1.900 enfermeras para llegar a la media de la UE.

En este marco, la nueva presidenta, Natalia Pérez, ha resaltado que “apoyar a las enfermeras es garantizar el bienestar de nuestra sociedad”. “Esto es un hecho que no hay que demostrar, pero sí hay que aumentar su impacto y darlo a conocer”, ha señalado. Para ello, entre otras iniciativas, este jueves se ha presentado el plan estratégico de la nueva directiva, que apostará “por el desarrollo de nuestra profesión a través de la formación y la investigación, en coordinación con las instituciones sanitarias de nuestra provincia”, cuyos principales responsables y directores de Enfermería han estado presentes en el rectorado.

En concreto, el Colegio ya ha puesto en marcha convenios con el Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir y los Áreas de Gestión Sanitaria Norte y Sur de Córdoba del SAS; así como con los hospitales Reina Sofía, San Juan de Dios, Cruz Roja y Quirónsalud de Córdoba. “Tenemos claro que nuestro principal objetivo es mejorar el bienestar de la sociedad cordobesa”, ha afirmado Pérez.

Entre otras cuestiones, la nueva presidenta ha señalado que “debemos dar respuesta a los retos que nos presenta hoy en día la sociedad garantizando la sostenibilidad del sistema, tanto en el ámbito público como privado. Y esto, ¿cómo se hace? Reconociendo las competencias enfermeras, con recursos y respaldo jurídico; apoyando tanto la integración de las enfermeras especialistas como la autonomía y liderazgo que podemos realizar las enfermeras tanto a pie de cama como en la dirección de un centro. Y ahí, el Colegio tiene que trabajar y reclamar lo que es necesario para el desarrollo profesional de las enfermeras y para asegurar la sostenibilidad del sistema y, por tanto, lo que es necesario para garantizar el bienestar de la sociedad”.

Pérez ha resaltado que desde el “equipo fuerte y comprometido” que conforman los siete miembros de la nueva Comisión Ejecutiva y los 24 nuevos vocales de la Comisión Plenaria del Colegio de Enfermería de Córdoba “queremos revalorizar nuestra profesión, para lo que necesitamos actuar mirando al futuro”. Los nuevos miembros de estos órganos de Gobierno se han presentado a través de la proyección de un video, a la par que se ha informado sobre el nuevo Plan Estratégico 2023 del Colegio.

Tras el citado vídeo, la también nueva presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería y del Colegio de Almería, María del Mar García -en su primer acto público como representante de esta última institicuíon-, ha tomado la palabra resaltando la importancia de la organización colegial de Córdoba, “una organización viva y dinámica, donde se respira el interés de los profesionales de la Enfermería en contribuir con su iniciativa y su proactividad”. Y el presidente del Consejo General de Enfermería de España, el cordobés Florentino Pérez Raya, ha destacado que “la nueva Junta Directiva del Colegio cuenta con la energía y la ilusión para seguir luchando por la enfermería cordobesa, para que las enfermeras sean visibles, para que las valore tanto la sociedad como los políticos”.

Además, un centenar de enfermeras y enfermeros ha sido reconocido en el acto de esta tarde. En nombre de todos ellos ha hablado María Dolores Marín, jubilada desde septiembre, que trabajaba en el Centro de Salud de Poniente. Marín ha reconocido que todavía hoy se siente enfermera. “Eso no se olvida después de 41 años trabajando. Sí es verdad que ahora podemos disfrutar de todo aquello que no hemos podido mientras hemos estado en activo”, ha afirmado la profesional jubilada, que reconoce que todavía hoy falta “un poco de reconocimiento a su trabajo”.

En este ámbito, el presidente del Consejo General de la Enfermería y expresidente del colegio de Córdoba, Florentino Pérez Raya, reconoce que se va a avanzando “muy lentamente”, ya que sigue habiendo reivindicaciones pendientes desde hace 40 años. “Lamentablemente, con el tema de los ministros no llegamos a establecer una relación duradera, porque es que los propios ministros duran un año y la mayoría no son sanitarios”, ha lamentado.

La nueva presidenta, por su parte, ha recalcado que “apostar por las enfermeras es apostar por el bienestar de nuestra sociedad” y por la sostenibilidad del sistema de salud.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!