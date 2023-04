Córdoba cuenta con un pediatra por cada 1.000 niños

Córdoba cuenta con un pediatra por cada mil niños. La ratio de pediatría de Córdoba es mejor que la media nacional, según los datos extraídos del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía (IECA), que evidencian que el reparto es desigual si se mira a nivel provincial.

Por ejemplo, en la zona Norte, la ratio es mucho peor, con un pediatra por cada 1.200 niños. En la capital, todo lo contrario: hay un especialista por cada 941 menores. En el Distrito Sanitario Sur se mantiene la media provincial, mientras que en el Distrito Guadalquivir se da la mejor media, con un pediatra por cada 898 niños.

Los números absolutos son los siguientes: en la provincia hay 105 pediatras para un total de 102.440 menores. De ellos hay 45 en el distrito Córdoba, 34 en Córdoba Sur, 19 en Guadalquivir y 7 en Córdoba norte.

Según el IECA, todos los centros de salud de la provincia tienen asignado un pediatra. No ocurre lo mismo en los consultorios locales, donde hay falta de pediatras. En los 73 consultorios de este tipo que hay repartidos por la provincia, apenas hay asignados 13 pediatras.

De nuevo, la zona Norte es la más damnificada, con 24 consultorios locales en los que no hay pediatra y es un médico de familia el que atiende los casos de medicina infantil.

De hecho, según los datos del IECA, un 35% de la población de Córdoba no tiene pediatra asignado, un porcentaje que está ligeramente por debajo de la media andaluza, que está en el 39%.

Más de 523.000 niños, niñas y adolescentes en España no tienen un pediatra de Atención Primaria asignado al que acudir. Tampoco pueden contar con otro profesional, como un médico de familia, como facultativo de referencia para su atención. En concreto, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) denuncia que, con datos actualizados a febrero de 2023, un total de 523.636 niños, niñas y adolescentes carecen de pediatra asignado, ni de ningún otro médico. La presidenta de AEPap, la Dra. Concepción Sánchez Pina, ha hecho públicas estas cifras en la presentación de su 19º Congreso, en el que se dan cita más de 700 profesionales hasta este sábado, 4 de marzo, en Madrid.

Las cifras sobre la falta de pediatras se han obtenido de una encuesta realizada a los representantes autonómicos de más de 4.900 pediatras de los centros de salud, que han aportado datos sobre las plazas vacantes en sus respectivas Comunidades Autónomas, que se han trasladado a una población total de 7,07 millones de menores de 15 años en España[1]. Por CC AA, Madrid está a la cola, con más del 10% de las plazas sin cubrir; junto con Cataluña, Asturias y Navarra, con más del 6%. En relación a la anterior actualización de 2022, ha empeorado en Asturias, Aragón (36% de plazas descubiertas en el sector Teruel y 7% en el sector Barbastro, son plazas con pediatra titular en excedencia, comisión de servicio, maternidad, etc. sin sustituir), Baleares, Extremadura y Madrid. En cambio, ha mejorado la asistencia en AP a menores en Castilla y León, Murcia y Andalucía, al tener más plazas cubiertas en los centros de salud que el año previo.

Destaca la situación de Madrid, donde más del 10% de las plazas de pediatría están vacantes, se han amortizado, o han pasado a ser plazas de adultos. De acuerdo con datos oficiales de la Comunidad[2], en diciembre de 2021 había un total de 925 pediatras de AP estatutarios y, en diciembre de 2022, 663, lo que supone 262 (28,3%) pediatras menos. En esta comunidad, más de la mitad de los pediatras que han aprobado el reciente concurso-oposición no se incorporan a sus nuevas plazas de Primaria, sino que eligen permanecer en hospitales pidiendo excedencia voluntaria. “No quieren ocupar una plaza con turnos de horario de tarde fijo y agendas de trabajo ilimitadas”, ha señalado la Dra. Sánchez Pina.

Entre la información facilitada por las sociedades federadas de AEPap, que analiza diversos aspectos de la atención a menores, destacan, además, CC AA donde hasta el 50% de las plazas de pediatría están cubiertas por no especialistas en pediatría, como Baleares y Castilla-La Mancha. En Murcia, el 40% de las plazas están en esta situación, el 36% en Andalucía y, el 26% en Madrid.

En los casos en los que no se cubren las plazas por pediatras, “se contrata a médicos de familia, médicos generales y médicos extracomunitarios sin título homologado, de acuerdo con nuestras sociedades federadas”, ha explicado la presidenta de AEPap.

“Esta situación, que llevamos años denunciando, no ha mejorado lo suficiente o ha empeorado en algunas autonomías. Las familias lo saben, los pediatras de Atención Primaria lo sabemos y las autoridades no pueden seguir mirando hacia otro lado, porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una asistencia de calidad”, ha señalado la Dra. Sánchez Pina.

La presidenta de AEPap también ha denunciado la falta de implicación de las gerencias en la asistencia de los menores. “No se ha llamado a los pediatras a reunirse con la Consejería para la elaboración de planes de mejora en Castilla y León, Baleares, Extremadura ni en Castilla La Mancha. Ni siquiera figura la palabra ‘pediatra’ en los planes estratégicos de Navarra, Valencia, Castilla y León, Castilla La Mancha ni tampoco de Baleares”, ha explicado.

Papel de la enfermería pediátrica En cuanto a enfermería pediátrica, destaca Andalucía, donde este año se ha incorporado enfermería específica a las consultas infantojuveniles: un profesional por cada 880 tarjetas sanitarias. En Canarias, se está ultimando el protocolo de atención finalista por enfermería a los pacientes sin cita. En Canarias, Navarra, Cataluña y País Vasco los profesionales de enfermería asumen parte del cribado de las consultas sin cita. En las dos últimas, además, asumen las citas de procesos leves autolimitados, como catarros y diarreas, algo que en Madrid se empieza a aplicar a pacientes adultos, pero no a los menores de 14 años.

Para AEPap, muchos de los problemas de plazas de asistencia a menores sin cubrir, además de a la falta de previsión, se deben a la precariedad laboral. En este sentido, la información de las sociedades federadas, revela que en 14 CC AA ha habido resolución de convocatoria de oposiciones con adjudicación de plaza para los pediatras de AP en los últimos dos años, pero no ha habido resolución en la Comunidad Valenciana, Canarias ni en País Vasco. No ha habido resolución de traslados en la Comunidad Valenciana ni tampoco en Canarias.

En cuanto a las plazas de difícil cobertura, en ocho CC AA (Canarias, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias, Baleares y La Rioja) no se han empezado a aplicar medidas de incentivación y, en otras, como la Comunidad Valenciana, se han anunciado, pero no se han llegado a aplicar. Sí se ha comenzado en Murcia, Andalucía, Aragón y Cantabria.

En definitiva, “existen iniciativas aisladas que pueden ser de valor, pero, en conjunto, la situación de la asistencia a menores en Atención Primaria en España no mejora, a pesar de las múltiples medidas desarrolladas a partir del Marco Estratégico 2019 de la Atención Primaria”, ha concluido la presidenta de AEPap.

Durante los próximos dos días, los pediatras de Atención Primaria reunidos en el 19º Congreso de AEPap debatirán esta situación, así como los retos a los que se enfrenta la profesión en el período postpandémico. “Este año hemos escogido como lema ‘Ilusión por aprender’, porque creemos que refleja las ganas y la profesionalidad de todos los que nos dedicamos a la salud infantil, que, tras unos años muy duros de pandemia, nos encontramos con casos nuevos en las consultas y queremos compartir información y extraer aprendizajes”, ha explicado la Dra. Victoria Martínez Rubio, coordinadora del Congreso. Como novedad, este año “abrimos por primera vez nuestro Congreso para profesionales de enfermería pediátrica o EIR de Pediatría, pues creemos que hay múltiples temas de interés y el encuentro se enriquecerá con su presencia”.

