Córdoba alcanza las 650.000 personas vacunadas contra la Covid

La provincia de Córdoba cuenta ha alcanzado el hito de 650.000 personas que ya han sido vacunadas contra la Covid, al menos con una dosis. En concreto, ya son 650.131 cordobeses los que cuentan con la vacuna, lo que supone el 93,6% de los que tienen edad de vacunarse -de 12 años en adelante-, y el 83,2% del total de toda la población de cualquier edad en la provincia.

Por tramos de edad, destaca que entre los últimos en ser incluidos en la campaña de vacunación, los jóvenes de 12 a 19 años, el 88,9% de ellos ya tienen al menos una dosis, por delante de los veinteañeros (82,5%) y los treintañeros (84,2%), según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) de este viernes.

Con la pauta completa de vacunación ya hay un total de 636.186 cordobeses, lo que supone el 91,6% de la población diana y el 81,4% del total de habitantes de la provincia.

En el último día, en Córdoba se han administrado 2.228 dosis de los distintos sueros contra la Covid, por lo que desde el inicio de la campaña de vacunación ya se han inoculado un total de 1.230.357 dosis, entre las de Pfizer 864.467, Moderna 159.768, AstraZeneca 180.820 y Janssen 25.302.

Actualmente, en Córdoba capital la vacunación se lleva a cabo sin necesidad de cita previa de lunes a viernes en el pabellón Vista Alegre y los viernes por la tarde y sábados por la mañana en el centro Carlos Castilla del Pino. Además, Salud instala unidades móviles de vacunación en espacios de concurrencia de personas.

