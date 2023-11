Convocan una protesta contra el cierre del camino junto al canal del Guadalmellato

La Plataforma A Desalambrar ha convocado una concentración de protesta el próximo domingo contra el cierre del camino junto al canal del Guadalmellato en Córdoba.

La convocatoria, prevista para el domingo 3 de diciembre a las 11:00 en la cancela que cierra el camino junto al Puente de Los Piconeros, expone que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) “está cerrando el canal, uno de los caminos más usados en Córdoba para el senderismo, ciclismo o trail. No podemos conformarnos con esto. La Confederación es un organismo público y se debe al público”, argumenta. Por eso, piden su “apertura ya” y que se convierta en un camino para el ocio y deporte.

Los organizadores de la protesta se dirigen a la ciudadanía en general y a todos los ciclistas, corredores, senderistas que utilizan este camino para su actividad.

Como este periódico avanzó la pasada semana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha cerrado mediante una cancela con candado el carril de servicio del canal del Guadalmellato en Córdoba, un camino que lleva hasta el campus de Rabanales y la barriada de Alcolea. De hecho, este carril fue acondicionado para servir de camino ciclista hasta Rabanales y, además, está declarado por la Junta de Andalucía como Puerta Verde de Córdoba.

La Plataforma A Desalambrar vienen denunciando desde entonces este cierre, impidiendo el uso del camino por la ciudadanía. Consultada la CHG por este periódico sobre el cierre, hasta el momento no ha emitido una respuesta, si bien hay que recordar que en febrero pasado, el organismo de cuenca ya advirtió que cerraría el camino si no llegaba a un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba para su limpieza y mantenimiento. Señalaba que cerraría el acceso al canal del Guadalmellato a su paso por el término municipal de Córdoba si no llega a un acuerdo “de mantenimiento y uso con el Ayuntamiento” de la ciudad. La Confederación aseguraba que desde 1991 tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento, pero que el Consistorio no ha mantenido ni limpiado estos terrenos.

Ante esto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció que el Ayuntamiento estudiaría todas las medidas administrativas y jurídicas para pedir la reapertura del camino del canal del Guadalmellato.

“La CHG debería mantener abierto este carril”

Con todo, la Plataforma A Desalambrar cree que “la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir debería velar por la ciudadanía y mantener abierto este carril, acondicionándolo para el uso deportivo, y no cerrándolo. Hay multitud de carriles de servicio en España que se usan como infraestructuras deportivas y turísticas, algunos como el Canal de Castilla en Palencia siendo un gran atractivo. En cambio, en Córdoba teniendo una infraestructura perfecta para este uso se reacciona cerrándolo sin ningún tipo de comunicación con los usuarios”, explican.

Por todo ello, A Desalambrar se dirigirá al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al Ministerio de Medio Ambiente, “para que se dé marcha atrás a esta decisión”. Igualmente lo llevará a todas las instancias municipales y autonómicas “para que Ayuntamiento y Junta de Andalucía también asuman sus responsabilidades, que son velar para que los ciudadanos cordobeses puedan disfrutar del medio ambiente y tener un modo de ocio saludable”.

También estudiaba convocar a colectivos senderistas, ciclistas y demás usuarios del camino, así como a asociaciones vecinales, para realizar un gran acto de protesta por el cierre, que finalmente tendrá lugar este domingo.