El comercio ambulante reclama su papel como atractivo turístico y apuesta por la promoción

El I Foro del Comercio Ambulante ha reflexionado en Córdoba sobre los retos que debe abordar el sector en un futuro inmediato para seguir creciendo como referente popular en el escenario comercial de la ciudad. La jornada ha reivindicado el papel de la venta ambulante como motor económico capaz de mantener intacta su nómina de autónomos afiliados a la seguridad social, poniendo en valor su capacidad para generar riqueza en los barrios, atraer al turismo, consolidar el relevo generacional y reforzar el papel de la mujer como pilar de la actividad.

Este foro, organizado por la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes (Comacor), mayoritariamente representativa del sector en el municipio, se ha celebrado en Centro Sur de Diputación del Barrio del Guadalquivir, y ha contado con la financiación del IMDEEC (Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba) dentro de su convocatoria ESAL.

En la sesión de apertura, Blanca Torrent, presidenta del Imdeec reiteraba su apoyo al sector, consciente de las sinergias y dinamización económica que genera, y ha animado a vendedores y vendedoras a seguir formándose, implantando nuevas tecnologías en sus negocios, fomentando el relevo generacional y trabajando en la innovación dentro del sector. Por su parte, el presidente de Comacor, Antonio Torcuato recalcaba la necesidad de conformar un colectivo unido y fuerte, intolerante con las injusticias y volcado en modernizar la venta ambulante no solo por dentro, sino también en la imagen que el sector ofrece a la sociedad, que ha ido cambiando muy positivamente en los últimos años. “Siempre nos negaremos a ser mirados con otros ojos o a recibir un trato discriminatorio con respecto a otras agrupaciones empresariales simplemente por nuestro carácter ambulante”, manifestó Torcuato.

La jornada ha abordado pilares como el relevo generacional y el papel de la mujer en el sector. La escritora, maestra y vendedora ambulante en mercadillos de la Costa del Sol, Lola Cabrillana, ha moderado una mesa con las vendedoras Pepa Torcuato, Rocío Cortés, Lidia Ferrey y Sandra Campos, que han mostrado sus inquietudes en temas como la conciliación familiar o las estrategias que siguen para potenciar sus puestos, con las redes sociales como referencia, la personalización de sus negocios y la calidad en los productos como objetivo principal.

También se trazaron nuevas líneas de comunicación y promoción de la venta ambulante, como el papel de los influencers, cuya participación ha significado un revulsivo en las estrategias de mercadillos de éxito tan señalados como el de Marbella o el de Majadahonda. En esa línea, Rocío Górriz, creadora de contenidos y conocedora de este caso de éxito, ha animado a una óptima puesta al día en las nuevas tecnologías y las redes sociales como clave de futuro, haciéndolo con constancia, estrategia y contenido de calidad, para atraer clientes y fidelizarlos.

El turismo como línea de trabajo

El turismo es otra de las líneas de trabajo que Comacor se planeta como objetivo. Antonio Torcuato ha subrayado “la urgencia de que el Ayuntamiento de Córdoba y otras instituciones sigan el camino de municipios pioneros del país que han sabido entender el potencial turístico de estos mercadillos y convertirlos en referentes incluso internacionales, como el caso de Majadahonda.” Para Comacor, propuestas como fomentar rutas turísticas que finalicen en visitas a los mercadillos diversificaría la oferta y “ayudaría a descentralizar el turismo de la zona saturada del centro histórico, contribuyendo a una ciudad más amable, capaz de mostrar nuevos atractivos más allá de los habituales”. Torcuato ha recordado que los estudios turísticos muestran que las compras son uno de los gastos más importantes que realizan los turistas en Córdoba.

El abogado y escritor Marcos Santiago intervino en el foro evocando la historia de la venta ambulante como una lucha contra la incomprensión que no ha acabado, “no es de recibo que haya un letrero en los pueblos que dice , que parece una película de miedo.” Marcos advirtió que la venta ambulante no puede ser ninguneada, ni tratada como comercio de segunda, y que debe contar con un reconocimiento acorde a su importancia en el tejido económico de la ciudad. Ha pedido a las instituciones un trato de tú a tú “porque tras cinco siglos de incomprensión ha llegado el momento de luchar juntos por un trato digno como lo tiene cualquier colectivo en democracia, y eso tenemos que creernoslo, porque no somos un gremio, somos un pueblo”.

La jornada también ha tratado la importante y necesaria relación entre el comercio ambulante y la policía local, con la presencia del intendente de venta ambulante de la policía local Juan Díaz que ha destacado el esfuerzo de su equipo por propiciar una buena sintonía de trabajo diario con los comerciantes, un aspecto que redunda significativamente en el desarrollo sin incidencias de los mercadillos.

El presidente de Facua Córdoba, Francisco Martínez Claus, resaltó que su organización recibe cero reclamaciones en el sector de la venta ambulante, por lo que “algo se estará haciendo bien en los mercadillos, donde se respira empatía y cercanía”. Facua ha reiterado su apoyo y asesoramiento a la venta ambulante en cualquier duda o necesidad de formación en el ámbito de las relaciones con el consumidor.

El foro de clausuró con una exposición del coordinador de comunicación y proyectos de Comacor, Ángel Vázquez, sobre la adecuación de la venta ambulante a los objetivos de la Agenda 2030, destacando el papel que juegan los mercadillos en la construcción de una ciudad más habitable al tratarse de centros comerciales al aire libre donde la accesibilidad, la multiculturalidad, la hospitalidad, la sociabilización del vecindario entroncan con algunos de los objetivos de los retos del desarrollo sostenible.