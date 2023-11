Centros educativos de Córdoba formarán a sus alumnos para que ayuden a detectar situaciones de acoso

Un total de 30 centros educativos de Córdoba, tanto colegios como institutos públicos y concertados, han sido seleccionados por la Junta de Andalucía para implementar el Programa Alumnado Ayudante Digital Andaluz, cuyo objetivo es sensibilizar y formar a los alumnos en la detección de posibles casos de acoso escolar tanto en el aula como en las redes sociales.

El acoso escolar sigue siendo uno de los retos más importantes al que los centros docentes deben hacer frente hoy en día. Para abordar este desafío, es fundamental que los centros docentes implementen políticas de prevención efectivas que trabajen valores tales como el respeto, la empatía y la tolerancia entre todos los miembros de la comunidad educativa. Además, es necesario capacitar al personal docente para reconocer los signos de acoso escolar y tomar las medidas oportunas.

Según el listado definitivo, 23 centros son de la provincia: IES Luis Carrillo de Sotomayor (Baena), CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Belmez), San José y el IES Felipe Solís Villechenous (Cabra), IES Ipagro (Aguilar de la Frontera), CEIP Antonio Valderrama (Espiel), IES Francisco de los Ríos (Fernán Núñez), IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla), IES Antonio Galán Acosta (Montoro), CEIP Nuestra Señora de la Salud (Posadas), CEIP Nieto Alcalá-Zamora y Torres (Priego de Córdoba), IES Profesor Tierno Galván (La Rambla), CEIP Al-Yussana (Lucena), CEIP José Antonio Valenzuela (La Victoria), IES Cárbula (Almodóvar del Río), CDP La Purísima (Lucena), Greguerías (Fernán Núñez), IES La Soledad (Villafranca de Córdoba), IES José Alcántara (Belmez), IES La Jara (Villanueva de Córdoba), IES Miguel Crespo, IES Ategua (Castro del Río) e IES Maestro Eloy Vaquero (Montalbán).

Los centros seleccionados de la capital son siete: IES Rafael de la Hoz, San Francisco de Sales, Virgen del Carmen, IES Blas Infante, IES Gran Capitán, IES Ángel de Saavedra y CEIP La Paz (Villarrubia). El único instituto excluido ha sido el IES Cecilio Jiménez, en El Viso, por no incluir en su solicitud el profesorado para la formación.

Este programa es de relativa creación, ya que la primera edición se puso en marcha en el curso 2022/2023, y la Junta reconoce que se trata de “una herramienta eficaz en la prevención, detección y resolución de conflictos en los centros docentes”. Todo responde al enfoque que se usa, fundamentado en la idea de que el propio alumnado es quien mejor conoce las relaciones que se dan entre sus iguales. Además de ser una fructífera técnica de resolución de conflictos, que abunda en la mejora de la convivencia en todo el centro escolar, también supone un auténtico proceso educativo para el alumnado participante, que aprende valores y actitudes de ciudadanía activa.

La implementación de este programa comenzará o a partir del inicio de la formación específica ofrecida a través del Aula Virtual de Formación del Profesorado. Asimismo, a la finalización del curso escolar se llevarán a cabo Jornadas de buenas prácticas

