Los centros comerciales podrían sancionar a las tiendas si no abren domingos y festivos de abril, mayo, septiembre y octubre

La secretaria de la asociación sindical de CCOO en Carrefour, Raquel Jurado, ha señalado este jueves que los centros comerciales podrían acabar sancionando a las tiendas que no decidan abrir festivos y domingos en aplicación del decreto de ampliación a todo el término municipal como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

Jurado ha participado este jueves en una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en contra la orden de la Junta de Andalucía que permite la libertad horaria en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre en toda Córdoba.

Bajo el lema “No a la apertura de domingos y festivos. Sí a la conciliación familiar” o “domingos y festivos, queremos descansar” los manifestantes han expresado su descontento frente a la puerta del ayuntamiento, para pedir al alcalde de la ciudad, José María Bellido, la “marcha atrás” en la ampliación de los horarios comerciales del comercio en la capital cordobesa. Según ha expresado Maria José Merino, responsable de comercio CCOO, la declaración de toda la ciudad como zona de gran afluencia turística supone “un menoscabo a nuestro derecho a la conciliación” ha señalado.

Además, Merino ha expresado el malestar de los trabajadores frente a la media, “la decisión de la Junta está generando sufrimiento y no exagero cuando digo que hay sensación de ansiedad y sufrimiento entre los trabajadores del comercio”.

Por su parte, Raquel Jurado, la secretaria de la asociación sindical de CCOO en Carrefour, ha remarcado que “la creación de empleo de la que habla la junta no es real, porque las empresas no están contratando más personal para cubrir estos festivos que han ampliado, lo que están haciendo es sobrecargar a los trabajadores”.

Además, Jurado ha puesto de manifiesto la respuesta de los centros comerciales frente a la situación que vivirán los pequeños comercios. “Tenemos conocimiento de que los centros comerciales han pasado una circular en la que todas las tiendas y comercios están obligadas a abrir sus puertas los domingos y festivos de apertura”, ha asegurado.

Por último, al acabar la protesta, se ha hecho hincapié en que el viernes 17 de marzo a las 11:00 tendrá lugar otra manifestación en el Bulevar del Gran Capitán, entre el Gran Teatro y el antiguo Ayuntamiento. Una convocatoria más impulsada por los sindicatos.

