CCOO suspende las movilizaciones en el sector de la limpieza y UGT mantiene la huelga

El sindicato UGT ha decidido mantener la huelga indefinida en el sector de la limpieza, mientras que CCOO ha suspendido las movilizaciones, tras el acercamiento entre la patronal y los sindicatos de este jueves en el Sercla.

Al finalizar esta reunión, el secretario general de FeSMC UGT Córdoba, Juan Martínez, ha señalado que “todas las partes se han comprometido a cumplir una hoja de ruta con reuniones periódicas con el objetivo de firmar un nuevo convenio de la limpieza y acabar así con la problemática del sector”. Sobre la mesa, entre otros aspectos, está la aplicación del SMI al salario base del colectivo. “La posición de UGT ha sido, es y seguirá siendo la de no permitir que se siga cometiendo esta injusticia con un sector que es esencial”, confirma Martínez.

“En UGT estamos abiertos al diálogo y valoramos la mediación del SERCLA para la resolución de este conflicto, porque no podemos olvidar que la huelga es siempre la última opción, sobre todo, para unas profesionales que ya cuentan con unos ingresos ínfimos y a las que le está costando su dinero defender sus derechos. El problema es que, hasta ahora, las patronales no nos han dado otra opción”, relata el responsable sindical.

La próxima reunión del SERCLA será el miércoles, 9 de febrero, pero mientras “se mantienen las movilizaciones y la convocatoria de huelga indefinida hasta que, verdaderamente, veamos propuestas y avances en la negociación de este nuevo convenio colectivo”, anuncia Martínez.

Finalmente, el secretario general de FeSMC UGT Córdoba denuncia “el abusivo incremento de los servicios mínimos que se decretó este miércoles y que sólo pretende minar el derecho de huelga de las trabajadoras del sector, que ya estaban realizando unos servicios mínimos totalmente desproporcionados”.

CCOO suspende las movilizaciones

El secretario General del Sindicato Provincial del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, traslada la suspensión de las movilizaciones que había programadas “como un acto de buena fe ante la voluntad de negociación que ha mostrado la Patronal” la reunión mantenida este jueves.

En concreto, en la reunión convocada por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), CCOO ha propuesto a la Patronal mantener un periodo de transición con un convenio que se irá desarrollando durante el 2021 y 2022, “que parta del salario mínimo interprofesional (SMI) más un porcentaje sobre el mismo, dicho porcentaje se establecerá en las negociaciones que se lleven a cabo a partir de ahora”, traslada Salazar. Dicha propuesta ha sido aceptada llegando a un acuerdo que se cerrará próximamente. No obstante Salazar afirma que “CCOO no contemplará negociación alguna si la Patronal insta a modificar alguna parte del convenio actual que no sea el salario de este colectivo”.

Ante la próxima reunión, que será el 9 de febrero, Antonio Salazar se muestra esperanzador y apuesta por “mantener la calma”, así como por el dialogo para poder llegar al mejor de los acuerdos que ponga fin al conflicto de este sector. Salazar entiende que “el desbloqueo del convenio puede llevar a un avance importante en la lucha contra la precariedad que sufre este sector, siempre que se mantenga la voluntad de negociación de la Patronal”