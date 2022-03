Carvento se enfunda el traje de mantilla y rememora la performance que le censuró Instagram

El bailarín cordobés Carlos Carvento se ha enfundado este miércoles el traje de mantilla y se ha paseado, divina ella, por el entorno de la Mezquita-Catedral, a imagen y semejanza de la performance que hizo el jueves santo de 2019 y que acabó censurando la red social Instagram.

Según ha contado la bailarín cordobés en Instagram, una agencia francesa de noticias le ha contactado para un reportaje sobre el movimiento LGTBIQ+ en la Semana Santa andaluza y para ello ha recordado la performance que hizo vestido de mantilla en la Semana Santa de hace tres años. En aquel entonces, tal y como el propio artista explicó para el medio Shangay, se paseó como respuesta a esa “ley no escrita en la que un maricón no tiene la posibilidad de hacer su penitencia de ese modo”. De hecho, antes de realizar aquella salida, Carvento contactó con hermandades para realizar este acto de penitencia, obteniendo continuas negativas a sus peticiones.

Ahora, tres años después, ha repetido el paseillo, enfundado en un modelo negro. Lo que ha recibido, según ha relatado el bailarín, ha sido chillidos de aprobación por parte de un grupo de señoras, que lo han jaleado con mucho cariño durante un buen rato al grito de ¡guapa!, y que le han aplaudido con fuerza mientras han compartido espacio junto a la Mezquita-Catedral.

Las señoras me aman son mis seguidoras más fieles pic.twitter.com/GljKFYrObK — Carlos Carvento (@CCarvento) 30 de marzo de 2022

“Hacía mucho tiempo que no me vestía, y me ha hecho mucha ilusión. Me veo espectacular, porque esta cara mía es otro rollo”, decía el artista en las stories de Instagram que ha compartido tras posar para la agencia de noticias. Carvento ha resaltado también que le encanta que desde fuera se ponga el foco “en Andalucía, y en todo lo que está ocurriendo aquí”.

Lo cierto es que, en los últimos años, el interés en lo queer y lo LGTBIQ+ en el folclore andaluz ha ganado adeptos a nivel internacional, como evidencia el éxito del musical ¡Viva!, en el que participa el bailaor cordobés Hugo López, y que es un exitazo allí donde se estrena.

También ha advertido de que lo que ha hecho hoy no es su posado anual de Semana Santa. “La performance de este año de mantilla y el look es diferente”, ha avisado a sus seguidores. Hasta entonces, pues, como dice Carvento: ¡Se acabó el chou!