Este es el calendario para la vacuna de gripe y Covid a partir del 3 de octubre

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha trasladado este martes a los centros sanitarios y sociosanitarios la instrucción de vacunación frente a la gripe y al Covid-19 en Andalucía para la campaña 2022-2023, en la que se apunta que la vacunación infantil –población de 6 meses a 4 años y 11 meses– contra la gripe comenzará el próximo 17 de octubre.

Una de las novedades más relevantes para esta campaña es la vacunación antigripal sistemática de todos los menores de entre 6 y 59 meses de edad (ambos inclusive), es decir, hasta los 4 años y 11 meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, debido a la importante carga de enfermedad y al papel tan relevante en la transmisión del virus al resto de la comunidad. Una vacuna que se puede administrar a la vez que otras vacunas del calendario.

En este sentido, se ha diseñado un cronograma programado para la vacunación frente a la gripe y el Covid-19, cuyas fechas oficiales son las siguientes:

3 de octubre: recibirán la vacuna de gripe y COVID las personas internas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad. Lo harán también la población mayor de 80 años y el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios y sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad.

17 de octubre: recibirán la vacuna de gripe y COVID las personas entre 65 y 79 años, al igual que aquellos entre los 5 y los 64 años con patologías crónicas, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores. En esta fecha, la población infantil entre 6 y 59 meses recibirá únicamente la vacuna de la gripe.

24 de octubre: las personas con edad entre los 60 y 64 años recibirán vacunación contra la Covid. A partir de esta fecha, se vacunarán frente a la gripe grupos de profesionales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad. En el caso de las instituciones penitenciaras lo harán frente al Covid.

A partir de diciembre de 2022, y en función de la disponibilidad de las dosis, se vacunará frente a la gripe y el Covid a los convivientes en el hogar con personas de 65 años o más o personas de riesgo.

Así, han informado que de forma progresiva se irá habilitando la posibilidad de solicitar cita por los canales habituales (web ClicSalud+, la App de Salud Andalucía y Salud Responde, vía telefónica por Salud Responde o contactando con su centro sanitario).

Se recomienda la vacunación antigripal y de la dosis de recuerdo de COVID-19, ya sea primer o segundo recuerdo, a todas las embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación. También se recomienda durante el puerperio, en los primeros 6 meses tras el parto si no se vacunaron durante el embarazo en la misma campaña vacunal. En cuanto a la COVID-19, se debe administrar si han pasado al menos 5 meses desde la última dosis o tres meses si la persona tiene más de 80 años, si está indicado.

La posología en el caso de la vacunación antigripal infantil para menores de entre 6 y 59 meses es la siguiente:

- De 6 a 23 meses (ambos inclusive): dos dosis, separadas por al menos 4 semanas. Si se habían vacunado de gripe previamente, solo una dosis.

- De 24 a 59 meses (ambos inclusive) sin patologías: 1 dosis.

- De 24 a 59 meses (ambos inclusive) con patologías: dos dosis, separadas por al menos 4 semanas. Si se habían vacunado de gripe previamente, solo una dosis.

Los objetivos de cobertura poblacional de vacunación antigripal mínima para la campaña 2022-2023 son los mismos que la campaña anterior:

- Mayores de 65 años: 75%.

- Profesionales sanitarios y sociosanitarios: 75%.

- Menores de 65 años con patologías: 60%.

- Embarazadas: 60%.

Dentro de las medidas de control de la pandemia COVID-19, continúa siendo especialmente importante que la población diana se vacune frente a la gripe.

También es importante recordar la vacunación antineumocócica. La campaña de otoño de vacunación frente a gripe y COVID-19 representa una oportunidad para administrar a la vez, si no la hubiese recibido antes, una dosis de la vacuna del neumococo en los casos en que esté indicada:

- Personas nacidas entre 1951 y 1962 (ambos inclusive).

- Personas pertenecientes a los grupos de riesgo de enfermedad neumocócica.

- Personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores y de atención a enfermos crónicos, independientemente de la edad.

- Personas con antecedente de COVID-19 grave (que precisaron hospitalización).

Aquellas personas que ya han recibido la vacuna previamente no deben recibir nuevas dosis de esta vacuna (excepto niños que están pendientes de completar su esquema de vacunación con esta vacuna).

Para las dosis de recuerdo de la Covid-19 (a partir de 12 años), así como para las personas pendientes de completar o iniciar la vacunación, se dispondrá de las nuevas vacunas bivariantes.

