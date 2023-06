“Búscame aquí, en esta tierra”: un lienzo de la memoria por las exhumaciones de 4.000 represaliados en Córdoba

En junio de 1941, una treintena de personas fueron fusiladas y enterradas en una fosa común en el cementerio de San Rafael de Córdoba. Una fosa de posguerra, donde acabaron los cuerpos de 860 republicanos, de presos y de condenados en consejos de guerra. Este domingo, 82 años después, justo sobre esa fosa, familiares, colectivos memorialistas, representantes vecinales y políticos de formaciones de izquierda, y de la Cátedra de la Universidad de Córdoba, han participado en un acto de homenaje, creando un lienzo de la memoria, con fotografías y nombres de las víctimas, reclamando que la exhumación y recuperación de sus restos se haga ya.

“Búscame aquí, en esta tierra”, decía una estrofa de una de las canciones interpretadas en el acto por el coro de la Universidad. Ahí, en esta tierra, en la de la fosa del cementerio de San Rafael y en la del cementerio de La Salud, fueron enterradas más de 4.000 personas, víctimas de la represión tras el golpe de 1936 y el franquismo.

Estudios históricos y archivísticos han completado ese listado de miles de personas, de las que aproximadamente la mitad se conocen sus nombres y apellidos. Los sondeos llevados a cabo por la Sociedad Aranzadi en ambos camposantos han localizado las fosas, donde se encuentran víctimas desde 1936 a 1944, algunas zonas con cientos de cuerpos 'intactos' en cuadros de La Salud y, en otros casos, con fosas modificadas a lo largo de las décadas, como en San Rafael. Los trabajos de excavación y exhumación de los restos están ya solo pendientes de que el Ayuntamiento de Córdoba adjudique estas tareas, que serán financiadas con 1,6 millones de euros tras el acuerdo de las cuatro administraciones -Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba-.

“Creemos sinceramente que estamos en la recta final”. Son palabras de Antonio Deza, presidente de la Asociación Dejadnos Llorar, que representa a las familias que buscan, 87 años después, a sus seres queridos. Su padre y varios de sus tíos fueron asesinados y forman parte de las miles de víctimas que aún se buscan en Córdoba. Como los padres, los abuelos, los tíos de quienes hoy les han rendido homenaje en este acto: hijos ya ancianos, nietos, sobrinos y otros familiares que con sus fotografías, han vuelto a recordarles para que no caigan en el olvido.

La música y la poesía han acompañado a los familiares de las víctimas y el resto de participantes -medio millar de personas aproximadamente- sobre la fosa que está por excavar en el cementerio de San Rafael. Y, por supuesto, la emoción de quienes no han podido recuperar aún los restos de los suyos. Llegados de la provincia, de la propia ciudad de Córdoba y de otros puntos como Barcelona, han depositado claveles rojos y las fotografías de sus familiares en los lienzos que se han creado sobre la fosa.

En ellos, los nombres de los 402 presos republicanos, condenados a muerte y fusilados después de acabada la guerra que fueron enterrados en la fosa común del cementerio de San Rafael. Y en el recuerdo, asimismo, los 458 presos que murieron de hambre, maltrato y enfermedad por el hacinamiento y la insalubridad de la prisión de Córdoba que, en 1941, llegó a albergar más de 4.000 presos republicanos.

“Exhumación, verdad, justicia y reparación”. Son las peticiones de quienes llevan toda una vida esperando para poder tener consigo los restos de sus familiares. “Víctimas de la violencia espontánea, en caliente, fusilados, pero también de la represión institucionalizada posterior, de los consejos de guerra”, ha descrito el director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, Francisco Acosta, donde llevan a cabo estudios sobre los miles de archivos de los consejos de guerra de posguerra con víctimas cordobesas.

A todas ellas, sus familias no las han dejado de buscar en todo este tiempo. “Nos los mataron”, recordaba la escritora Matilde Cabello en unos versos dedicados en este homenaje. Y todas ellas confían en que en los próximos meses, por fin, comience el final de esa larga espera, con las excavaciones de las fosas, las exhumaciones de los restos y su identificación con pruebas de ADN, para que puedan estar ya en manos de sus familias y descansar.

