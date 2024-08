Bellido dice que la FAMP no pide limitar pisos turísticos y asegura que Córdoba los regulará

El alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido (PP), ha señalado este martes que la FAMP no propone “medidas a nadie” para limitar o no las viviendas turísticas, sino que debe decidirlo cada ayuntamiento, pues, “en el tema de los apartamentos turísticos, puede haber ciudades como Córdoba, Málaga, Granada o Sevilla donde tengamos intención de que ese fenómeno se regule, para que no suponga un problema en la ciudad”, y “puede haber ayuntamientos pequeños”, de municipios sin hoteles, “donde sea una buena decisión todo lo contrario”, es decir, “propiciar la implantación” de viviendas turísticas.

En este sentido y en rueda de prensa, Bellido ha aclarado que la FAMP “no es más que una federación de municipios donde hay una pluralidad y una diversidad de opiniones y de planteamientos” en este asunto de las viviendas turísticas, y lo que hace la FAMP es “atender a todas las posturas, a todas las realidades distintas que hay en una comunidad tan grande y tan plural como Andalucía, con lo cual no podemos proponer nada”, de modo general, “porque no son situaciones homogéneas” las que se dan.

“Lo que sí hacemos --ha proseguido-- es dialogar con la Junta de Andalucía para que tengamos herramientas comunes que nos permitan regular” el fenómeno de las viviendas turísticas, y en eso están “trabajando” la FAMP y la Junta, ya que “necesitamos una legislación que permita a quien quiera regular, hacerlo con seguridad jurídica, y a quien quiera propiciar, también hacerlo con seguridad jurídica, y eso en gran parte ya está hecho con las últimas reformas que han hecho en la Junta de Andalucía”.

Córdoba los regulará

En el caso de Córdoba, según ha precisado, se va a “seguir la misma línea que se está siguiendo en otras grandes ciudades andaluzas”, de forma que se está realizando un “estudio concreto sobre qué incidencia está teniendo la vivienda turística en toda la ciudad, especialmente en el casco histórico”, y “en base a los datos que nos arroje ese estudio” y también “con las herramientas que nos ha dado la Junta de Andalucía”, lo que quiere el Ayuntamiento de Córdoba es “aprobar una ordenanza de regulación de los pisos turísticos en nuestra ciudad”.

De esta forma que, a juicio de Bellido, la futura ordenanza municipal deberá “reflejar un doble límite” al número de viviendas turísticas, “es decir, un límite global del número” de las mismas, “del porcentaje que pueda haber en nuestra ciudad, globalmente, respecto al total de viviendas” que, en general, tiene la ciudad.

Junto a ello y en la futura ordenanza también se va “establecer, en base a ese estudio, cuáles son las zonas” concretas de la ciudad que podrían considerarse “saturadas de pisos turísticos”, aunque esa no sea su denominación oficial, según ha aclarado, como el casco histórico y Miraflores, para las que se fijaría “el límite concreto” de viviendas turísticas que pueden acoger, y podría darse el caso de que “ya no se puedan instalar más alojamientos turísticos, o que estemos en una cifra ya muy cercana a que no se puedan instalar más alojamientos turísticos”.

Moratoria de licencias

En cuanto a la demanda de la patronal de los apartamentos turísticos de que se establezca una moratoria a la concesión de nuevas licencias, Bellido ha avanzado que cuando esté listo “un borrador” de la citada nueva ordenanza municipal “habrá un periodo de diálogo con todos los agentes implicados”.

Entre ellos, “evidentemente, está la Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas, igual que hoy está la Comisión de Turismo de CECO o los guías turísticos, es decir, todos los operadores que están en torno al sector” y, “evidentemente, no vamos a regular nada sin antes abrir un periodo de consulta”, para “que nos hagan sus aportaciones y espero que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de aprobar el texto definitivo”, según ha concluido.

Por otro lado y respecto a la situación del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) de Córdoba, el alcalde ha asegurado que su gestión “ha mejorado” en los últimos dos años, pues ahora el plazo de pago a proveedores está “dentro del plazo legal”, y a ello se une que “ya se ha culminado también con buenos resultados” el proceso de “estabilización” del personal del Imtur, contando con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una “actualización salarial de los trabajadores”, para que sean “más parecidos a los que tiene el resto de la plantilla municipal, tanto del Ayuntamiento como del resto de organismos autónomos”.