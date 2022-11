El 'banco malo' tiene inmuebles en 18 municipios cordobeses una década después de su creación por la crisis del ladrillo

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, conocida popularmente como el 'banco malo', cuenta con inmuebles en 18 municipios de la provincia de Córdoba una década después de su creación tras la crisis del ladrillo.

En total, el 'banco malo' tiene en la provincia cordobesa 234 propiedades inmuebles, entre viviendas, anejos, obras en curso, solares y suelos de uso terciario (comercial u otros). Más de la mitad de esos inmuebles se encuentran en Córdoba capital, con 123.

En la ciudad, la Sareb mantiene actualmente 38 viviendas, 11 anejos, 20 obras en curso, 33 solares y 21 suelos de uso terciario, según la estadística publicada en la página web del 'banco malo', consultada por este periódico.

En la capital, la Sareb ha cedido en la última década cerca de una treintena de viviendas al Ayuntamiento de Córdoba para que las gestione. Entre 2012 y 2019 sólo fueron una docena, según informó el Defensor del Pueblo en un expediente. Con posterioridad, aumentaron hasta 17, cuando en ese mismo año se selló un convenio de cesión con la Sareb para destinarlos a alquiler social.

El segundo municipio cordobés que cuenta con más inmuebles en manos de la Sareb es La Carlota, que suma 51, entre 22 viviendas, nueve anejos, 18 solares y dos suelos de uso terciario. Le siguen Bujalance y Lucena, ambas localidades con 19 propiedades del 'banco malo'.

Tras ellos, ya de lejos, se encuentran las localidades de Fernán Núñez con cuatro viviendas, mientras que en Baena, Doña Mencía, Guadalcázar y Obejo con dos propiedades inmobiliarias de la Sareb.

Y completan el listado otras nueve localidades cordobesas en las que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria tiene un inmueble. Se trata de Belmez, Fuente Obejuna, Montilla, Montoro, Palma del Río, Puente Genil, Rute, Villa del Río y Villafranca de Córdoba.

