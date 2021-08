El Ayuntamiento prevé que el Mercado Medieval se celebre del 28 al 30 de enero de 2022

El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el pliego de condiciones técnicas para la contratación del mercado temático que, a principios de año, inunda los alrededores de La Calahorra. El de 2022, si la situación sanitaria lo permite, se celebrará del 28 al 30 de enero y, aunque tradicionalmente se conoce como Mercado Medieval, el Ayuntamiento pide a las empresas licitadoras que propongan la temática del mismo, que puede ser romano, sobre las tres culturas o goyesco, entre otros.

La ubicación del mercado se extenderá por el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar tras la calle anterior, la calle Acera Mira al Río, los Jardines del Rocío, la Avenida de Fray Albino y el entorno de La Calahorra. En total se ofrecerán, como mínimo, 100 puestos diferentes, aunque la cifra puede llegar hasta los 150. Estas pequeñas carpas tendrán que ser de artesanía, alimentación, restauración y demostraciones de oficios en vivo. Todas ellas deberán estar ambientadas en la época y temáticas propuestas, debiendo cuidar al máximo este aspecto.

Los talleres y oficios antiguos demostrativos, serán, como mínimo el 15% del total de puestos de artesanía y, como mínimo, deberán estar presentes en el mercado los siguientes oficios: herrería, cantería, alfarería, moldeo y/o soplado de vidrio, tejido de lana, panadería (con su correspondiente horno de pan), cestería, repujado de cuero y orfebrería. Asimismo, el número de paradas de restauración no excederá del 15% del número total de puestos y no podrán instalarse puestos de venta de productos que no sean artesanales o que desdigan el estilo del mercado.

La zona infantil deberá contar al menos con tres atracciones infantiles con movimiento (barca, noria, carrusel, etc.). Además, esta zona deberá contar con un espacio de juegos de carácter gratuito. La animación tendrá que incluir, como mínimo, la inauguración del mercado -que incluye un pasacalles de todas las compañías de música, teatro y animación, que iniciará su recorrido en el Arco del Triunfo (Puerta del Puente) y a través del Puente Romano, dinamizará la zona de inauguración (bajada de La Calahorra) y la totalidad del Mercado-; otros dos pasacalles más para el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, espectáculos fijos en un lugar, espectáculos itinerantes y personajes de animación por las calles del mercado, exposiciones de elementos e instrumentos acordes a la temática y un rincón infantil con talleres.

El horario estará condicionado a lo que regulen las autoridades competentes según la situación sanitaria en la que se encuentre la ciudad en el momento de la celebración del mercado. De ser posible, comenzará a las 12:00 del viernes y finalizará a las 24:00 del domingo. El sábado y domingo el horario será desde las 11:00 hasta las 24:00.

La empresa licitadora ganadora será también la encargada de organizar el mercado durante 2023. El presupuesto es de 22.552 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el 23 de agosto.

Medidas covid

El pliego de licitación también incluye un listado de medidas covid que la empresa licitadora deberá cumplir. Son las siguientes: