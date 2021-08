Las auditorías avalan los procesos de fusión y extinción de Extenda, Legado Andalusí, Barenboim y FAVA

Las auditorías independientes del sector público empresarial coordinadas por la Intervención General que ha publicado el Gobierno andaluz avalan los procesos de fusión y extinción ya iniciados en entes públicos dependientes de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior: Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), Legado Andalusí, Barenboim-Said o la Fundación Audiovisual Pública Andaluza (FAVA).

Uno de los procesos de fusión que está en marcha es la Agencia IDEA, Extenda, Andalucía Emprende y la Agencia Andaluza del Conocimiento en la nueva Agencia Trade, según ha informado la Junta en un comunicado.

Por otro lado, se está llevando a cabo la fusión de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Legado Andalusí y Barenboim-Said y, además, la Consejería de Presidencia ya está ultimando la extinción de FAVA.

Han sido ocho los entes públicos dependientes de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior que han sido auditados: Extenda, Legado Andalusí, Barenboim-Said, la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), FAVA, la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y Canal Sur Radio y Televisión, además de la Agencia Andaluza de la Energía, con competencias compartidas con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

Las auditorías de cinco de estos entes públicos, inmersos en procesos de fusión o extinción, revelan "duplicidades de competencias" y, en algunos casos, "excesivo número de trabajadores o carencia de recursos propios para presentarse a proyectos europeos relacionados con sus fines y objetivos fundaciones", como es el caso concreto de la Fundación Legado Andalusí, que presenta "alguna duplicidad de funciones con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico".

En el caso de Barenboim-Said, las auditorías revelan "cuestiones positivas como la inexistencia de solapamientos significativos o una estructura de costes equilibrada", con un 36,75 por ciento del presupuesto para gastos de personal del total, lo que permite "un amplio porcentaje del gasto anual para la realización de las actividades fundacionales".

La auditoría realizada a Extenda recoge también "duplicidades con la Agencia IDEA y con la fundación Andalucía Emprende", con las que ya se ha iniciado un proceso de fusión, del que también forma parte la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Además, se detectan "duplicidades con el ICEX", empresa pública empresarial española, aunque se destaca que Extenda "tiene mayor capacidad de apoyo a las empresas andaluzas que el ICEX".

Fava

Respecto a FAVA, que ultima su proceso de extinción, el resultado de la auditoría apunta "múltiples deficiencias, entre las que se encuentran inexistencia de cuadro de mando y de mapa de riesgos; falta de procedimientos documentados que especifiquen cómo llevar a cabo las tareas; o bajo nivel de automatización de las actividades".

También se señala la "falta de un registro de la actividad planificada y de un plan de formación sobre las necesidades de capacitación del personal; no se conocen los costes incurridos en cada actividad, no hay herramientas de medición de resultados y aparecen deficiencias en la ejecución de acciones formativas, al no ejecutarse la totalidad de las acciones previstas, produciéndose una desviación entre los ingresos previstos y los ingresos realizados".

En el caso de Sandetel, entidad que ya se encuentra adscrita a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), la auditoría recomienda "la fusión con esta nueva agencia" y se destacan cuestiones positivas en su gestión como "un grado de madurez digital alto, sistemas de información muy adecuados, fuertes controles de calidad sobre las actividades o satisfacción del cliente superior a ocho puntos sobre diez entre 2018 y 2020".

Otra de las fundaciones del sector público empresarial auditada es el Centro de Estudios Andaluces (Centra), del que se destaca que cumple con "el principio de eficacia" y que todas sus actividades "se llevan a cabo conforme a los planes de actuación anuales, además de contar con una media del 96,7 por ciento de ejecución presupuestaria".

Se recomienda prescindir de personal profesional que "no aporta suficiente valor o no tiene sentido en la nueva orientación estratégica", según ha informado la Junta.

En la reestructuración de áreas y unidades llevada a cabo en 2021, se ha producido un cambio organizativo, pasando a reubicar algunos puestos técnicos y reasignar nuevas tareas para hacer "más eficaz la estructura organizativa".

"No solo se van a ver incrementado el número de efectivos con los que cuenta la fundación, sino que, en esta reestructuración, además de reorganizar las distintas áreas y unidades en pro de una mayor eficacia y eficiencia, se va a prescindir de alguna otra unidad y por lo tanto del personal que lo integra", recoge en una de las alegaciones el Centra.

Ha añadido que "en ningún momento se van a superar los 33 puestos actuales y, al eliminar dos puestos directivos y una jefa de área, se producirá un ahorro en la masa salarial para 2021".

RTVA

También ha sido auditada la Radio y Televisión y Andalucía (RTVA) donde "se detectan duplicidades con FAVA; "se apunta una alta dependencia financiera respecto a la Junta de Andalucía, con una mínima capacidad de autofinanciación", y se recomienda una fusión de RTVA y Canal Sur Radio y Televisión para optimizar recursos humanos, materiales y económicos".

Por último, ha sido auditada Canal Sur Radio y Televisión, en la cual "se identifican mejoras en cuanto al tipo de tecnologías utilizadas", destacando que el actual Gobierno andaluz ha destinado 17,4 millones de euros en renovación tecnológica del ente público. Además, se recomienda "reducir la alta dependencia financiera respecto a la RTVA y mejorar el ámbito de la innovación, con una valoración de 1,5 sobre cinco".