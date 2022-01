Ambiente preelectoral en la Universidad de Córdoba

2022 va a ser un año electoral en Córdoba. Todos los vecinos estarán llamados a las urnas al menos para votar al próximo Parlamento de Andalucía que elegirá o reelegirá al presidente de la Junta. Pero es posible que antes una buena parte de la provincia (los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Córdoba) también tengan que votar.

Esta semana, probablemente este jueves, está previsto que comiencen los movimientos preelectorales en la institución académica, que tienen que finalizar en el mes de mayo con la elección del nuevo rector (o rectora) de la Universidad. De momento, para suceder a José Carlos Gómez Villamandos en el Rectorado no hay candidaturas oficiales, pero sí dos oficiosas, que recuperan, con matices, las dos corrientes que siempre se han enfrentado en la institución académica.

Este jueves está previsto que deje su cargo de vicerrectora Julieta Mérida García. Y también, aunque por confirmar, que anuncie su candidatura para convertirse en la primera mujer al frente de la Universidad de Córdoba en sus 50 años de historia. Más adelante se prevé también que el exconcejal del PSOE y exdirector general de Universidades de la Junta, Manuel Torralbo, anuncie su candidatura.

Julieta Mérida presentará una candidatura continuista, ya que ha forma parte del equipo de José Carlos Gómez Villamandos y ha sido una persona muy importante durante su mandato. Torralbo ya fue vicerrector con Eugenio Domínguez y apoyó a Manuel Torres en su intento por sucederlo. Torres perdió las elecciones ante Villamandos en el año 2014. Ahora, en 2022, se cumplen ocho años de su mandato y tiene que abandonar el cargo.

Las elecciones de 2014 en la Universidad de Córdoba se plantearon como uno de los muchos cambios de ciclo que se sucedieron desde entonces. Fue una cita electoral muy movilizada para lo que suelen ser unos comicios universitarios, en la que supuso un cambio en la dirección de la institución académica, donde hubo una ruptura con los anteriores equipos.

Ahora, ocho años después, los comicios serán para elegir continuidad o un nuevo cambio, que tiene herencia de los equipos anteriores. Tanto Torralbo como Mérida son dos profesores que tienen 60 años o más. Mérida nació en 1958 y Torralbo en 1961. Ambos son de ciencias. Mérida doctora en Química y Torralbo en Matemáticas. Gómez Villamandos proviene de la Facultad de Veterinaria.

