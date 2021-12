El alza de ingresos obliga a Reina Sofía a ampliar el espacio Covid en planta y UCI

El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha tenido que aumentar el espacio dedicado a atender a pacientes con Covid19, tanto en planta como en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), debido al aumento de casos y de ingresos hospitalarios a causa de esta enfermedad en los últimos días.

Así, el centro hospitalario ha informado de que, ante la subida de ingresos de pacientes con infección por Covid, se ha incrementado ya a dos los módulos en la UCI para personas con coronavirus.

Del mismo moso, señala, también están preparando la posible apertura de la segunda unidad Covid en planta de hospitalización del centro cordobés. Por todo ello, el Hospital Reina Sofía ha hecho un nuevo llamamiento a la ciudadanía para "respetar las medidas de seguridad" y prevención contra la Covid, de manera que se eviten los contagios y las complicaciones que obligan a hospitalizar a los enfermos.

Este lunes, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, la pandemia ha experimentado un nuevo aumento en cuanto a personas hospitalizadas a causa de la Covid y ya son, en toda la provincia, 45 pacientes ingresados, 11 de ellos en la UCI.

