El Alcázar de Córdoba, escenario de la consolidación de las relaciones entre China y España

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba ha vuelto a ser el escenario de una nueva cumbre política de alto nivel. Tras la cita de hace unos meses entre Felipe VI y Abdalá II, monarca de Jordania, ahora ha sido el turno de una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Wang Yi.

Ambos han mantenido un encuentro de más de una hora en el palacio cordobés, al término del cual han lanzado un mensaje de consolidación de las relaciones bilaterales entre ambos países, enmarcado en un contexto de inestabilidad internacional, con dos frentes claros: la guerra entre Rusia y Ucrania, y el conflicto Israel-Palestina.

En este ámbito, Wang Yi ha abogado por sustituir “el conflicto por diálogo”, para lo cual cree necesario que se establezca un sistema liderado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Sentimos preocupación por el futuro de la humanidad”, ha dicho Wang Yi, que ha destacado que España y China son dos naciones “capaces de aglutinar consensos internacionales y proponer contribuciones a un mayor futuro para la humanidad”.

En este ámbito, José Manuel Albares, ha remarcado que la posición de España es la defensa de la “soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, mientras que, respecto a Israel y Palestina ha expresado su “grave preocupación por la situación crítica” en Rafah.

Ha apostado por “la necesidad de alcanzar un alto el fuego inmediato” y ha coincidido con China en “apoyar la solución de los dos estados, Palestino e Israelí, para ”conseguir esa paz definitiva“.

En lo que respecta a las relaciones entre ambos países, la noticia es que China va a levantar la restricción que pesaba sobre el sector de la carne de ternera. Wang Yi ha especificado que se podrá vender carne deshuesa de bovino de menos de 30 meses. “Es una gran noticia para los ganaderos españoles”, ha dicho.

Albares, por su parte, ha indicado que, a partir de ahora, la carne de ternera española podrá acceder libremente al mercado chino, cuyo tamaño lleva a pensar que “el impacto va a ser tremendamente positivo”.

“Estoy seguro de que con la calidad de nuestros productos cárnicos, el éxito va a estar garantizado, y el Ministerio de Agricultura podrá dar buena cuenta de ello”, ha concluido.

José Manuel Albares también ha detallado que en el encuentro han tratado la enseñanza del español en el país asiático, que “no solamente abrirá a China a la comprensión de España, sino también de los países de América Latina que comparten idioma con nosotros”. En este sentido, ha agradecido la autorización de un segundo Instituto Cervantes que “va a permitir el mejor conocimiento de nuestro idioma” en China.

Además, el ministro también ha mostrado su agradecimiento por la exención de visados a españoles para estancias en China de menos de 15 días, que “va a permitir contactos muchos más frecuentes”.

Respecto al turismo, Albares ha reiterado que desde España “haremos todo lo posible para que las cifras de turistas chinos a nuestro país alcancen las cifras previas al Covid-19”.

Tanto el ministro chino como su homólogo español han trasladado la idea de refuerzo de la relación diplomática entre ambas naciones, al tiempo que han situado a ambos países como actores de importancia en la esfera internacional. Wang Yi, por ejemplo, ha deseado que “España siga jugando un papel positivo en el seno de la UE” y ha recalcado que “China tiene a España con buen socio digno de confianza”.

Albares, por su parte, ha confiado en que muy pronto podrán activar nuevos mecanismos de cooperación bilateral, como es el caso de la Comisión mixta económica o la Comisión mixta científica entre ambos países.

