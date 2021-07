Aisladas 56 personas de residencias en Córdoba por contagios de Covid 19

Un total de 56 personas que viven en residencias de ancianos o de otro tipo en la provincia de Córdoba están aislados en prevención a un posible contagio por Covid 19. De estos, solo uno ha dado positivo en coronavirus, lo que ejemplifica el efecto de la vacunación e inmunización de este sector de población.

Estas personas están aisladas al haberse detectado positivos entre los trabajadores. Según el informe semana de la Junta de Andalucía, en la provincia de Córdoba hay cuatro trabajadores que han dado positivo y cinco que están aislados con síntomas de haber contraído la enfermedad.

Ahora mismo, la única persona que ha dado positivo y que vive en una residencia está en el centro Vitalia de Alcolea. De momento, el desarrollo de su enfermedad es leve. Además, han dado positivo trabajadores de la residencia Futuro Singular, Orpea Córdoba Sierra, Amara en Lucena o Santa Bárbara en Peñarroya-Pueblonuevo, según la información semanal que elabora la Consejería de Salud y Familias.

Córdoba es ahora mismo la provincia de Andalucía con más residentes en aislamiento. No obstante, Jaén es la provincia con más residentes contagiados, con un total de cinco personas. En toda Andalucía hay siete residentes contagiados (el otro está en Granada). En cuanto a los trabajadores, son 20 los que han dado positivo en toda Andalucía, cuatro de ellos en la provincia de Córdoba.

