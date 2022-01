Las aguas residuales detectan que el 100% de los contagios de Covid en Córdoba es por ómicron

El 100% de las muestras de Covid 19 que llegan hasta las aguas residuales de la estación depuradora de La Golondrina, en Córdoba, son de la variante ómicron, según los datos difundidos semanalmente por el Ministerio para la Transición Ecológica. La pasada semana, era el 90% y el 10% delta. Ahora, ómicron es unánime en Córdoba y en prácticamente toda España, según el informe divulgado.

Los datos analizados son los de la pasada semana, entre el 16 y el 22 de enero. Las muestras señalan una estabilización de contagios con respecto a semanas anteriores. Eso sí, aparentemente, el pico de la sexta ola se habría alcanzado ya. Se detecta un descenso muy leve, de un 0,2%, con respecto a la semana anterior. Pero la tendencia de crecimiento espectacular de las semanas anteriores se ha roto. En otras estaciones depuradoras de España sí que se nota ya un notable descenso, como en Valladolid, Guadalajara o dos de la Comunidad de Madrid. En Andalucía, todas las depuradoras ven valores muy similares a los de la semana anterior.

Según los datos de la Junta, la incidencia de la pandemia en la provincia de Córdoba baja a los 1.545 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. En el distrito sanitario de Córdoba capital la incidencia se aleja poco a poco de los 2.000 casos, según los datos del gobierno andaluz. Ahora mismo, ningún distrito sanitario cordobés está por encima de los 2.000 casos y la incidencia cae en todos menos en la zona norte, donde sube ligeramente.

Estos análisis, que tienen el objetivo de anticipar la evolución del coronavirus, se hacen desde el verano de 2020 con muestras en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de La Golondrina de Córdoba, que son analizadas por investigadores de la Universidad y cuyos datos forman parte de la treintena de estaciones depuradoras de todo el país que vigila el Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica. Es el denominado estudio de Control microbiológico en aguas residuales como indicador epidemiológico de alerta temprana de propagación de Covid-19, que ya lleva 78 semanas de análisis y muestra la evolución a lo largo del tiempo de la presencia de coronavirus en Córdoba a través de las aguas residuales.

