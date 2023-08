Agosto, el mes más mortífero por calor en Córdoba

El mes de agosto ha sido el más caluroso y por tanto el más mortífero para las personas que no han podido soportar las altas temperaturas. Entre el 1 y al menos el día 23 de agosto han fallecido en la provincia 14 personas por un “exceso de temperaturas”. Ese es el resultado de un análisis del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria MoMo y MoMoTemp, que son sistemas de vigilancia de la mortalidad diaria asociada a excesos de temperatura, que se han implementado en la Unidad de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III.

Este sistema ha detectado al menos 14 víctimas mortales en la provincia de Córdoba en agosto, por las ocho del mes de julio y las dos de junio. Las cifras son provisionales y se centran además en aquellas víctimas en las que se tiene la certeza que han perdido la vida a causa del exceso de temperaturas sufrido por el calor. En Córdoba se dio la mayor tasa de mortalidad de Andalucía durante el verano del pasado año. En concreto, la tasa fue de 337 muertes por cada millón de habitantes. En números absolutos, la provincia cordobesa se sitúa en tercer lugar en la comunidad andaluza, por detrás de provincias con más población, como Sevilla -376 muertes por calor-, y Málaga -con 313 muertes-.

Córdoba ha sufrido uno de los peores meses de agosto en cuanto a calor desde que hay datos. De hecho, es el agosto con más tardes a más de 40 ºC. Las 16 tardes por encima de 40 grados este mes de agosto se han distribuido en dos episodios con las máximas anotadas de manera consecutiva. El primero duró ocho días y ocurrió del 6 al 13 de este mes, con temperaturas que llegaron a 45 ºC. El segundo episodio empezó el día 19 y con la de este sábado son otras ocho las máximas por encima de 40 grados, con jornadas en las que se registraron hasta 44.5 ºC.

El Ministerio de Sanidad activo en varias ocasiones el nivel amarillo y el naranja de riesgo para la salud por la exposición a las altas temperaturas. En Córdoba, el umbral de ola de calor es el más alto de España. Solo se activa cuando se prevén tres días consecutivos o más a una temperatura máxima superior a los 41,5 ºC.

Desde este domingo se ha dado por finalizado un episodio de calor extremo que ha asfixiado a los cordobeses. De momento, y a corto plazo, no se vislumbra ninguna nueva ola de calor, aunque en años anteriores se registraron temperaturas máximas superiores a los 40 ºC también en el mes de septiembre.

