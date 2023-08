Una tarde más con 40 ºC engrosa un nuevo récord para agosto en Córdoba

Y una tarde más, nuevo récord de días con temperaturas de más de 40 ºC en un mes de agosto en Córdoba capital. Este sábado, el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado 40.1 ºC, incluso con nubes y chispeando. Y, con ello, anota la jornada número dieciséis en este mes con valores por encima de la barrera psicológica de los cuarenta grados. Es el mes de agosto con más días por encima de esta temperatura, por delante de los catorce días registrados en los meses de agosto de 2003 y 2017, que hasta ahora ostentaban el récord.

Las 16 tardes por encima de 40 grados este mes de agosto se han distribuido en dos episodios con las máximas anotadas de manera consecutiva. El primero duró ocho días y ocurrió del 6 al 13 de este mes, con temperaturas que llegaron a 45 ºC. El segundo episodio empezó el día 19 y con la de este sábado son otras ocho las máximas por encima de 40 grados, con jornadas en las que se registraron hasta 44.5 ºC.

La jornada de este sábado se vislumbra como la última de la ola de calor que lleva azotando a Córdoba desde la pasada semana, la más intensa y duradera de este verano. De hecho, se prevé que las temperaturas se desplomen hasta 10 grados en el cierre del fin de semana y que las máximas apenas superen los 30 grados en toda la provincia durante este domingo.

